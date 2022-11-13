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Влада закликала мешканців правобережної Херсонщини евакуюватися через можливі обстріли
Херсонська обласна військова адміністрація закликає мешканців деокупованої частини регіону евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі начальника ОВА Ярослава Янушевича.
"Шановні жителі Херсона та звільнених населених пунктів області! На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах", - сказано у ньому.
Також вказуються, що росіяни перед втечею з правобережної частини області завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.
"Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти! Аби уточнити інформацію та записатися на евакуацію – звертайтеся на нашу "гарячу лінію", - закликали у ОВА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Звертатися радять за телефонами: 0 800 330 951 та +38 091 481 7845. Обладміністрація запевняє, що після евакуації люди не залишаться наодинці зі своїми проблемами і отримують всю необхідну допомогу.
"Жителі Херсонщини, прошу поставитися до цього максимально серйозно, бережіть себе, ви усі потрібні Україні! Вся Херсонщина неодмінно буде вільною і ми всі обов’язково повернемося додому!" - додав Янушевич.
Нагадаємо також, що з 12 листопада Херсонська міська військова адміністрація вирішила запровадити на території громади комендантську годину з 17:00 до 8:00. У звільненому 11 листопада обласному центрі наразі проводяться стабілізаційні заходи, зокрема виявлення та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.