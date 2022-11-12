Окупанти знищили в Херсоні всю критичну інфраструктуру, потрібен час на відновлення - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що на відновлення життєдіяльності звільненого Херсона знадобиться значний час, оскільки російські окупаційни сили перед відходом з міста знищили об'єкти критичної інфраструктури. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що станом на вечір 12 листопада силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

Як вказав Зеленський, на звільненій території всюди є дуже багато роботи для вибухотехніків, і вже вилучено майже 2 тисячі вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися.

"Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це", - закликав він.

Президент нагадав, що в суботу один із саперів зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі, тому херсонцям та мешканцям інших населених пунктів на звільненій території треба бутим обережними й повідомляйти працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які вони бачать.

Крім того, Зеленський пообіцяв, що в подальшому так саме буде звільнено й усю решту окупованої території України, зокрема й "завдяки дипломатії".

"Світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх... Ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забудемо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов’язково вийдемо на наш державний кордон – на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України", - підкреслив він.

Нагадаємо також, що з 12 листопада Херсонська міська військова адміністрація вирішила запровадити на території громади комендантську годину з 17:00 до 8:00.