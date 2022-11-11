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У Херсонській області відновлено мовлення українських телеканалів
У Херсонській області відновили трансляцію українського телебачення.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Агов, ви там повзривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині", - зазначив він.
За його словами, сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські спецпідрозділи вже у Херсоні, а сили оборони - на підступах до міста.