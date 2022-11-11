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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

В Херсонской области возобновлено вещание украинских телеканалов

В Херсонской области возобновлено вещание украинских телеканалов

В Херсонской области возобновили трансляцию украинского телевидения.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Ну так мы уже включили украинское телевидение на Херсонщине", - отметил он .

По его словам, сигнал украинских каналов уже находится в сети цифрового телевидения Т2.

Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге уволили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецподразделения уже в Херсоне, а силы обороны - на подступах к городу.