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В Херсонской области возобновлено вещание украинских телеканалов
В Херсонской области возобновили трансляцию украинского телевидения.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Ну так мы уже включили украинское телевидение на Херсонщине", - отметил он .
По его словам, сигнал украинских каналов уже находится в сети цифрового телевидения Т2.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге уволили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецподразделения уже в Херсоне, а силы обороны - на подступах к городу.