В Херсоне начала появляться мобильная связь, в Снигиревке дали еще и воду

На деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской области начала восстанавливаться мобильная связь. Об этом, в частности, свидетельствует видеосообщение в Telegram-канале начальника Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.

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"Подключена связь "Киевстар" в центре города, непосредственно на площади перед зданием ОВА. Сбрасываю вам это видео через LTE", - отметил руководитель области.

Кроме этого, в обладминистрации отмечают, что на деоккупированной части Херсонской области возобновляется газоснабжение: специалисты "Херсонгаза" вместе с коллегами из других регионов активно ремонтируют газопроводы, поврежденные из-за боевых действий.

"Уже удалось возобновить доставку природного газа в более чем 300 домов жителей освобожденных населенных пунктов области. В Херсоне специалистам удается удерживать стабильную ситуацию с газоснабжением. Это особенно важно из-за отсутствия света и водоснабжения в городе, а также наступления холодов", - говорится в сообщении.

В ОВА уверяют, что газовики делают все возможное, чтобы вернуть газоснабжение в дома жителей Херсонщины, но скорость проведения ремонтных работ зависит от разминирования освобожденных территорий.

В свою очередь, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале, что мобильная связь появилась и в освобожденном городе Снигиревка, причем там работают все операторы.

Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта сообщил также о возобновлении в Снигиревке не только мобильной связи, но и водоснабжения. По его словам, есть договоренность с Николаевским городским советом о предоставлении экскаватора для восстановления водопроводной сети.

"Восстанавливаем покрытие и нормальную мобильную связь в Снегиревке. Операторы "Киевстар" и life работают в штатном режиме. Конечно, насколько это возможно в наших условиях", - отметил также он.

По словам Кухты, гуманитарный штаб при Николаевской ОВА передал в город два мощных генератора, с помощью которых уже 14 ноября в тестовом режиме начнется подача воды горожанам, а впоследствии будет разработан график подачи воды. При этом чуть позже он сообщил, что воду в Снегиревке уже запустили, по крайней мере, в старой части города.

Напомним при этом, что в воскресенье власти области призвала жителей деоккупированной правобережной части эвакуироваться из-за ее возможных обстрелов со стороны российских войск, остающихся на правом берегу.