Полиция нашла на Харьковщине уже 22 пыточных оккупантов, но говорит, что некоторых вывозили для пыток в саму РФ

Правоохранители установили благодаря показаниям свидетелей и потерпевших 22 места на деоккупированных территориях Харьковской области, где российские захватчики устраивали пытки. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает "Интерфакс-Украина".

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В частности, по его словам, два таких места найдено в Волчанске, четыре в Купянске, два в Шевченково, четыре в Изюме, три в Казачьей Лопани, а также в Липцах, Великом Бурлуке, Песках-Радьковских и на базе отдыха в Боровой.

По словам Тимошко, на данный момент назвать общее количество людей, которые прошли через эти пыточные, нельзя, поскольку часть этих людей сейчас находятся в России. Начальник главка также сообщил, что полиция располагает информацией о том, что оккупанты вывозили людей на территорию РФ, пытали их там, а затем возвращали в Украину.

"У них есть место в Шебекино [Белгородской области], где находятся наши военные и полицейские пленные. Там они также пытали людей... Несколько дней назад мы изъяли тела двух замученных военнослужащих. Их, мы точно знаем, вывозили через Гоптовку в сторону Белгорода, а вернули назад тела. То есть, скорее всего, имели место пытки на территории РФ. Есть свидетельства людей, которые говорят, что также тела вывозили в РФ", - сказал Тимошко.

По словам правоохранителя, часть полицейских, которые оставались на оккупированных территориях, также прошли через пыточные, в частности содержались в ямах, и ныне проходят как потерпевшие в соответствующих расследованиях.

Тимошко также сообщил, что на данный момент Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 22 полицейским, перешедшим на сторону оккупантов - как сотрудников областного управления, так и других подразделений, однако неофициально в возможном сотрудничестве с врагом на сегодня яподозревают также еще 43 человека.

Кроме того, по словам руководителя главка, из полиции были уволены 111 человек, которые воспользовавшись разрешением вывезти семьи в первые дни полномасштабного вторжения РФ, не вернулись на службу. Начальник также заверил, что не допустит восстановления этих людей на работе через суд.

"Я не смогу своим сотрудникам смотреть в глаза, если эти люди, которые не вышли на работу, восстановятся. Мы контролируем, наши юристы ходят на судебные заседания. Сейчас эти 111 человек, уже ж прошло немного времени, хотят восстановиться, получить зарплату за этот период. Для меня принципиальный вопрос, чтобы эти люди никогда не работали в органах полиции", - сказал Тимошко.

В свою очередь начальник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что за время оккупации через пыточные прошли 15 его сотрудников.

"Всего 15 человек у нас побывали в пыточных: 8 сотрудников Балаклейской пожарно-спасательной части №42, 3 - в Казачьей Лопани и 4 - в Волчанске. Другим сотрудникам тоже были угрозы, постоянно их запугивали, проверяли", - рассказал он.

Напомним также, что на днях следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении четырем пленным оккупантам, которые считаются причастными к зверствам и пыткам участников АТО на базе отдыха "Свет шахтера" у поселка Боровая.