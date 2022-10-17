Четверо пленных боевиков ЧВК и спецназовцев РФ получили подозрения в пытках АТОшников под Боровой

Следователи управления Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщили о подозрении четырем пленным оккупантам, которые считаются причастными к зверствам и пыткам участников АТО на базе отдыха "Свет шахтера" возле поселка Боровая и села Новоплатоновка.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, фигурантам инкриминируют часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Установлено, что в начале сентября этого года во время оккупации Боровой двое наемников частной военной компании и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России пытали трех участников АТО.

"Каждого из украинских военных оккупанты подвергали жестоким пыткам. Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и удерживали в яме на базе отдыха "Свет шахтера" без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям", - говорят в прокуратуре.

По данным следствия, оккупанты устраивали мужчинам допросы, чтобы получить информацию о других лицах из числа жителей Боровой, принимавших участие в проведении АТО в 2014-2015 годах.

"После бесчеловечных пыток российские солдаты отпустили трех участников АТО. После деоккупации Харьковщины четверо российских военнослужащих были взяты в плен. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале октября при осмотре базы "Свет шахтера" был найден "штаб" российских оккупантов с пыточной ямой, в которой они и оставляли убитых. Там нашли два тела, закованных между собой наручниками, в гражданской одежде с ранениями голов. Однако, судя по указанному сообщению, это убийство четырем пленным не инкриминируется.