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Четверо пленных боевиков ЧВК и спецназовцев РФ получили подозрения в пытках АТОшников под Боровой

Четверо пленных боевиков ЧВК и спецназовцев РФ получили подозрения в пытках АТОшников под Боровой
Фото: Харьковская областная прокуратура

Следователи управления Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщили о подозрении четырем пленным оккупантам, которые считаются причастными к зверствам и пыткам участников АТО на базе отдыха "Свет шахтера" возле поселка Боровая и села Новоплатоновка.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, фигурантам инкриминируют часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Установлено, что в начале сентября этого года во время оккупации Боровой двое наемников частной военной компании и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России пытали трех участников АТО.

Фото 2 — Четверо пленных боевиков ЧВК и спецназовцев РФ получили подозрения в пытках АТОшников под Боровой
Фото 3 — Четверо пленных боевиков ЧВК и спецназовцев РФ получили подозрения в пытках АТОшников под Боровой
Фото 4 — Четверо пленных боевиков ЧВК и спецназовцев РФ получили подозрения в пытках АТОшников под Боровой
Фото 5 — Четверо пленных боевиков ЧВК и спецназовцев РФ получили подозрения в пытках АТОшников под Боровой

"Каждого из украинских военных оккупанты подвергали жестоким пыткам. Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и удерживали в яме на базе отдыха "Свет шахтера" без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям", - говорят в прокуратуре.

По данным следствия, оккупанты устраивали мужчинам допросы, чтобы получить информацию о других лицах из числа жителей Боровой, принимавших участие в проведении АТО в 2014-2015 годах.

"После бесчеловечных пыток российские солдаты отпустили трех участников АТО. После деоккупации Харьковщины четверо российских военнослужащих были взяты в плен. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале октября при осмотре базы "Свет шахтера" был найден "штаб" российских оккупантов с пыточной ямой, в которой они и оставляли убитых. Там нашли два тела, закованных между собой наручниками, в гражданской одежде с ранениями голов. Однако, судя по указанному сообщению, это убийство четырем пленным не инкриминируется.

Автор:
Тимофей Беспятов