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На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)

На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: Харьковская областная прокуратура

Главное управление полиции в Харьковской области расследует гибель двух мужчин, тела которых обнаружили после деоккупации накануне села Новоплатоновка Боровской общины, расположенной на левом берегу реки Оскол, где российские войска оставались и после их выхода с остальной территории области.

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Как сообщает областная прокуратура, тела гражданских были найдены в яме на территории базы отдыха. Левая рука одного погибшего была соединена наручниками с правой рукой другого. При осмотре на черепе одного из мужчин обнаружен перелом левого височного участка, у второго — огнестрельное ранение черепа.

Фото 2 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 3 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 4 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 5 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 6 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 7 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото 8 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото 9 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото 10 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото 11 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото 12 — На деоккупированном левобережье Оскола нашли останки жестоко убитых гражданских, скованных наручниками (ФОТО 18+)
Фото: ГУНП в Харьковской области

Дело открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

По предварительным данным, мужчин убил российский спецназ, который во время оккупации населенного пункта размещался на этой базе в составе 250-350 человек с периодической ротацией.

В настоящее время тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Также правоохранители изъяли восемь хомутов и две веревки.

Как указывают в полиции, возраст погибших – примерно от 30 до 35 лет. Тела находились в песчаной яме размером 2,5х2,5 метра и глубиной 4 метра. Личности погибших устанавливаются.

Напомним также, что после освобождения в сентябре крупнейшего из освобожденных городов Харьковской области - Изюма - там обнаружили массовое захоронение около 450 человек в лесу, в том числе со следами насильственной смерти и пыток, что вызвало также громкую международную реакцию.

Автор:
Тимофей Беспятов