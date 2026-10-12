Продавцы подакцизных товаров получают более 36 тысяч гривен средней зарплаты — ГНС

По состоянию на 1 октября 2026 средняя заработная плата у лицензиатов, осуществляющих розничную торговлю подакцизными товарами, выросла на 26,7% по сравнению с октябрем прошлого года и достигла 36 593,23 грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр ГНС.

Налоговая служба зафиксировала существенное уменьшение количества нарушителей требований по оплате труда.

Число предприятий, которые не обеспечивали минимальный уровень зарплаты, сократилось на 93,3% — в настоящее время таких хозяйствующих субъектов осталось 702, что на 9 908 меньше, чем в прошлом.

Кроме того, на 95% уменьшилось количество лицензиатов, у которых численность официально трудоустроенных работников была меньше количества торговых точек. По состоянию на начало октября таких объектов зафиксировано только 148, что на 2 616 меньше прошлогоднего показателя.

Утрата лицензий и штрафы за нарушение

В ГНС отмечают, что положительных результатов удалось достичь благодаря разъяснительной работе, а также проведению фактических проверок. По результатам последних налоговики прекратили действие 4775 лицензий из-за несоблюдения требований по минимальной оплате труда в течение трех месяцев подряд.

В ходе проверок контролирующие органы выявляют и другие нарушения в сфере обращения подакцизных товаров.

В частности, речь идет о торговле без марок акцизного налога или с поддельными марками, нарушении установленных цен, невыдаче фискальных чеков и неприменении РРО или ПРРО. По этим фактам к субъектам хозяйствования уже применены финансовые санкции на общую сумму 51,7 млн. гривен.

Справка

Согласно Закону Украины № 3817-IX, для розничных продавцов алкоголя, табака, жидкостей для электронных сигарет и горючего установлены законодательные требования по минимальной заработной плате.

В пределах областных центров и в радиусе 50 км от них она должна составлять не менее двух минимальных зарплат, а на остальных территориях для магазинов площадью менее 500 кв. м – не менее 1,5 минимальной зарплаты. Нарушение этих норм в течение трех месяцев является основанием для аннулирования лицензии.

Напомним, 4 августа глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что запуск "еАкциза" могут повторно отсрочить из-за риска несвоевременной готовности Министерства цифровой трансформации. С 1 ноября 2026 г. цифровая марка станет обязательной для всех производителей, импортеров и продавцов.