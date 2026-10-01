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Бизнес держится несмотря ни на что: сколько предприятия уплатили налогов в сентябре

гривны
Банки внедряют новые лимиты для ФЛП / Depositphotos

В сентябре 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 79,6 млрд грн налогов и сборов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

Основные источники поступлений в бюджет:

  • НДС: уплата составила 46,8 млрд грн, из которых плательщикам возмещено 9,9 млрд грн.
  • НДФЛ: поступило 20,3 млрд грн.
  • Акцизный налог (с производимых и ввозимых товаров): обеспечил 12,3 млрд грн.
  • Налог на прибыль предприятий составил 4,3 млрд грн.
  • Рентная плата: пополнила казну на 3,7 млрд. грн.

В целом по итогам девяти месяцев 2026 года поступления в общий фонд государственного бюджета составили 1,027 трлн грн. Этот показатель на 76,8 млрд. грн. (или на 8,1%) превышает результаты за аналогичный период прошлого года.

В то же время в ГНС отмечают, что на темпы налоговых поступлений все ощутимее влияние влияет усиление вражеских атак на украинский бизнес. Это приводит к перебоям в производстве и логистике, а также приводит к прямым потерям производственных мощностей и готовой продукции.

"Экономику двигает бизнес. И мы благодарны предприятиям за то, что, несмотря на планы врага уничтожать все – они держатся и выполняют свои налоговые обязанности, понимая, что от наполнения бюджета зависит защита страны. ГНС всегда готова поддерживать тех, кто помогает стабилизировать экономическую ситуацию", — подчеркнул исполняющий обязанности председателя главы государства.

Напомним, за первое полугодие 2026 года поступления НДФЛ составляли 347,2 млрд грн, что на 18,8% больше, чем годом ранее. Киев уже тогда был бесспорным лидером по уплате этого налога – 82,7 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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