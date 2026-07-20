Налог на доходы физлиц принес бюджетам более 300 млрд грн: какие регионы стали лидерами

По итогам января-июня 2026 года поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты всех уровней составили 347,2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Бюджеты получили 347,2 млрд грн НДФЛ

Это на 54,9 млрд грн, или 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2025 года поступления от этого налога составили 292,3 млрд. грн.

Наибольшие суммы НДФЛ в бюджеты уплатили плательщики из следующих регионов:

г. Киева – 82,7 млрд грн;

Днепропетровской области – 33,9 млрд грн;

Львовской области – 24,1 млрд грн;

Киевской области – 21,7 млрд грн.

Из общей суммы поступлений 166,2 млрд. грн. было направлено в местные бюджеты. По сравнению с первым полугодием 2025 г. этот показатель вырос на 20,5%, что свидетельствует об усилении финансовой состоятельности территориальных общин.

О налоговой скидке

Граждане, получавшие официальные доходы и уплачивавшие налог на доходы физических лиц, могут воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога.

Налоговая скидка предусмотрена отдельных видов расходов, определенных Налоговым кодексом Украины. В частности, речь идет о расходах на обучение, уплате процентов по ипотечным кредитам, страховых платежах, благотворительных взносах, отдельных медицинских услугах и других предусмотренных законодательством расходах.

Для оформления налоговой скидки необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, а также документы, подтверждающие понесенные расходы.

Воспользоваться правом на налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2025 году граждане могут до 31 декабря 2026 года.

Заметим, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета в январе-марте 2026 достигла 916,4 млрд грн. Это на 60,4 млрд грн, или 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным приоритетом остаются безопасность и оборона, на которые направили 570,9 млрд. грн.