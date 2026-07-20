Податок на доходи фізосіб приніс бюджетам понад 300 млрд грн: які регіони стали лідерами

За підсумками січня–червня 2026 року надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів усіх рівнів сягнули 347,2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Податкової служби.

Бюджети отримали 347,2 млрд грн ПДФО

Це на 54,9 млрд грн, або 18,8%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. У першому півріччі 2025 року надходження від цього податку становили 292,3 млрд грн.

Найбільші суми ПДФО до бюджетів сплатили платники з таких регіонів:

м. Києва - 82,7 млрд грн;

Дніпропетровської області - 33,9 млрд грн;

Львівської області - 24,1 млрд грн;

Київської області - 21,7 млрд грн.

Із загальної суми надходжень 166,2 млрд грн було спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям 2025 року цей показник зріс на 20,5%, що свідчить про посилення фінансової спроможності територіальних громад.

Про податкову знижку

Громадяни, які отримували офіційні доходи та сплачували податок на доходи фізичних осіб, можуть скористатися правом на податкову знижку та повернути частину сплаченого податку.

Податкова знижка передбачена для окремих видів витрат, визначених Податковим кодексом України. Зокрема, йдеться про витрати на навчання, сплату відсотків за іпотечними кредитами, страхові платежі, благодійні внески, окремі медичні послуги та інші передбачені законодавством витрати.

Для оформлення податкової знижки необхідно подати до податкового органу за місцем реєстрації податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також документи, що підтверджують понесені витрати.

Скористатися правом на податкову знижку за витратами, здійсненими у 2025 році, громадяни можуть до 31 грудня 2026 року.

Зауважимо, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету у січні–березні 2026 року сягнула 916,4 млрд грн. Це на 60,4 млрд грн, або 7,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основним пріоритетом залишаються безпека та оборона, на які спрямували 570,9 млрд грн.