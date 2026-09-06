На трасі Київ – Одеса завершили ключовий етап будівництва "підкови" у Віті-Поштовій

На трасі М-05 Київ — Одеса поблизу села Віта-Поштова завершили облаштування монолітної прогонової будови розворотної частини транспортної розв’язки. Опалубку вже демонтували, а обмеження за висотою для великогабаритного транспорту зняли.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії "Автомагістраль-Південь", яка веде будівельні роботи.

Хід робіт

Наразі на об'єкті виконують такі роботи:

облаштовують монолітні тротуари, шкафні стінки та перехідні плити;

монтують бар’єрне огородження, встановлюють бордюрний камінь і водовідводні лотки;

завершують супутні роботи для відкриття проїзду естакадою для технологічного транспорту.

Будівництво розв’язки на трасі М-05

Наступним етапом стане встановлення деформаційних швів, укладання гідроізоляції на проїзній частині та асфальтування дороги.

Як зміниться рух для водіїв

Улітку 2025 року запустили перший етап будівництва цієї транспортної розв’язки — підземний тунель та круговий проїзд з боку міста Боярка. Це дозволило водіям безпечно повертати або розвертатися в бік Києва.

Завершення другої частини (розворотної "підкови") дозволить транспорту, який рухається з боку Одеси в напрямку Києва, безпечно повертати в бік Боярки.

Нагадаємо, у грудні минулого року стартував другий етап будівництва транспортної розв'язки на 21-му кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса поблизу села Віта-Поштова.