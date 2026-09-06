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На трасі Київ – Одеса завершили ключовий етап будівництва "підкови" у Віті-Поштовій
На трасі М-05 Київ — Одеса поблизу села Віта-Поштова завершили облаштування монолітної прогонової будови розворотної частини транспортної розв’язки. Опалубку вже демонтували, а обмеження за висотою для великогабаритного транспорту зняли.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії "Автомагістраль-Південь", яка веде будівельні роботи.
Хід робіт
Наразі на об'єкті виконують такі роботи:
- облаштовують монолітні тротуари, шкафні стінки та перехідні плити;
- монтують бар’єрне огородження, встановлюють бордюрний камінь і водовідводні лотки;
- завершують супутні роботи для відкриття проїзду естакадою для технологічного транспорту.
Наступним етапом стане встановлення деформаційних швів, укладання гідроізоляції на проїзній частині та асфальтування дороги.
Як зміниться рух для водіїв
Улітку 2025 року запустили перший етап будівництва цієї транспортної розв’язки — підземний тунель та круговий проїзд з боку міста Боярка. Це дозволило водіям безпечно повертати або розвертатися в бік Києва.
Завершення другої частини (розворотної "підкови") дозволить транспорту, який рухається з боку Одеси в напрямку Києва, безпечно повертати в бік Боярки.
Нагадаємо, у грудні минулого року стартував другий етап будівництва транспортної розв'язки на 21-му кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса поблизу села Віта-Поштова.