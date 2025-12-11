Нова розв’язка на Одеській трасі під Києвом: розпочався другий етап будівництва поблизу села Віта-Поштова (ФОТО)

Розпочався другий етап будівництва транспортної розв'язки на 21-му кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса поблизу села Віта-Поштова.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії "Автомагістраль-Південь", яка веде будівельні роботи.

Зазначається, що розпочалася реалізація другої частини проєкту — дворівневої розв’язки ("підкова") для розвороту в бік Одеси, що дасть можливість прибрати регульоване перехрестя у Віті-Поштовій, поруч із Південним кладовищем, яке є причиною численних ДТП.

Підрядник з Азербайджану, який починав будівництво "підкови" ще у 2021 році, залишив у спадок влаштовані буронабивні палі та декілька опор.

"У якості виконаних колегами з Азербайджану робіт ми пересвідчилися ще на тунельній розв’язці. Декілька місяців нам доводилося червоніти, обмежуючи рух Одеською трасою, щоб відновити залишену попередниками монолітну плиту перекриття", - розповіли в компанії.

Там додали, що було ухвалено рішення демонтувати центральну опору "підкови", на яку припадає основне навантаження, а замість неї побудувати нову.

Будівництво "підкови" почали з улаштування устійної та проміжних опор з боку міста Боярки.

В компанії зауважують, що через появу устійної опори виїзд із Віти-Поштової на Одеську трасу доведеться змістити, а новий проїзд облаштують ближче до зони забудови. Замість відкосу зведуть підпірну стінку, фундамент якої наразі влаштовують.

Розв’язки на Одеській трасі під Києвом

Зауважимо, компанія "Автомагістраль-Південь" розпочала добудову розв’язки на Одеській трасі під Києвом наприкінці минулого року. Вперше будівництво стартувало ще у 2021 році. Кошти надали Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Підрядником обрали компанію з Азербайджану. Після початку вторгнення підрядник покинув об’єкт. Але донорське фінансування не припинялось. Потреба у розв’язці також актуальна, адже на перехресті постійно виникають ДТП.

Планується, що під трасою з’явиться тунель, через який автотранспорт зможе повертати у бік столиці. Іноземний підрядник встиг влаштувати буросічні палі, а також з лівого проїзду залити опорні частини та бетонну плиту.

"Автомагістраль-Південь" завершила перший етап будівництва розв’язки у Віті-Поштовій — тунель та кругову розв’язку з боку міста Боярка.Відтепер водії можуть безпечно повертати або розвертатися в бік Києва.

Також "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".