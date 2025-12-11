Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)

Начался второй этап строительства транспортной развязки на 21 километре автодороги М-05 Киев-Одесса вблизи села Вита-Почтовая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба компании "Автомагистраль-Юг", которая ведет строительные работы.

Отмечается, что началась реализация второй части проекта — двухуровневой развязки (подкова) для разворота в сторону Одессы, что позволит убрать регулируемый перекресток в Вити-Почтовой, рядом с Южным кладбищем, которое является причиной многочисленных ДТП.

Подрядчик из Азербайджана, начинавший строительство "подковы" еще в 2021 году, оставил в наследство устроенные буронабивные сваи и несколько опор.

"В качестве выполненных коллегами из Азербайджана работ мы убедились еще на туннельной развязке. Несколько месяцев нам приходилось краснеть, ограничивая движение по Одесской трассе, чтобы восстановить оставленную предшественниками монолитную плиту перекрытия", - рассказали в компании.

Там добавили, что было принято решение демонтировать центральную опору подковы, на которую приходится основная нагрузка, а вместо нее построить новую.

Строительство подковы начали с устройства устойчивой и промежуточных опор со стороны города Боярки.

В компании отмечают, что из-за появления устойчивой опоры выезд с Вити-Почтовой на Одесскую трассу придется сместить, а новый проезд обустроят поближе к зоне застройки. Вместо откоса построят подпорную стенку, фундамент которой устраивают.

Развязки на Одесской трассе под Киевом

Отметим, компания "Автомагистраль-Юг" начала достройку развязки на Одесской трассе под Киевом в конце прошлого года. Впервые строительство началось еще в 2021 году. Средства предоставлены Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Подрядчиком избрали компанию из Азербайджана. После начала вторжения подрядчик покинул объект. Но донорское финансирование не прекращалось. Потребность в развязке тоже актуальна, ведь на перекрестке постоянно возникают ДТП.

Планируется, что под трассой появится тоннель, через который автотранспорт сможет поворачивать в сторону столицы. Иностранный подрядчик успел устроить бурые сваи, а также с левого проезда залить опорные части и бетонную плиту.

"Автомагистраль-Юг" завершила первый этап строительства развязки в Вите-Почтовой - тоннель и круговую развязку со стороны города Боярка. Теперь водители могут безопасно поворачивать или разворачиваться в сторону Киева.

Также "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".