Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)

Новая развязка на Одесской трассе
Компания "Автомагистраль-Юг" продолжает работы на Одесской трассе под Киевом. Фото: facebook.com/automagistral

Начался второй этап строительства транспортной развязки на 21 километре автодороги М-05 Киев-Одесса вблизи села Вита-Почтовая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба компании "Автомагистраль-Юг", которая ведет строительные работы.

Отмечается, что началась реализация второй части проекта — двухуровневой развязки (подкова) для разворота в сторону Одессы, что позволит убрать регулируемый перекресток в Вити-Почтовой, рядом с Южным кладбищем, которое является причиной многочисленных ДТП.

Подрядчик из Азербайджана, начинавший строительство "подковы" еще в 2021 году, оставил в наследство устроенные буронабивные сваи и несколько опор.

"В качестве выполненных коллегами из Азербайджана работ мы убедились еще на туннельной развязке. Несколько месяцев нам приходилось краснеть, ограничивая движение по Одесской трассе, чтобы восстановить оставленную предшественниками монолитную плиту перекрытия", - рассказали в компании.

Там добавили, что было принято решение демонтировать центральную опору подковы, на которую приходится основная нагрузка, а вместо нее построить новую.

Фото 2 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 3 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 4 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 5 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 6 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 7 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 8 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 9 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 10 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)
Фото 11 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: начался второй этап строительства вблизи села Вита-Почтовая (ФОТО)

Строительство подковы начали с устройства устойчивой и промежуточных опор со стороны города Боярки.

В компании отмечают, что из-за появления устойчивой опоры выезд с Вити-Почтовой на Одесскую трассу придется сместить, а новый проезд обустроят поближе к зоне застройки. Вместо откоса построят подпорную стенку, фундамент которой устраивают.

Развязки на Одесской трассе под Киевом

Отметим, компания "Автомагистраль-Юг" начала достройку развязки на Одесской трассе под Киевом в конце прошлого года. Впервые строительство началось еще в 2021 году. Средства предоставлены Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Подрядчиком избрали компанию из Азербайджана. После начала вторжения подрядчик покинул объект. Но донорское финансирование не прекращалось. Потребность в развязке тоже актуальна, ведь на перекрестке постоянно возникают ДТП.

Планируется, что под трассой появится тоннель, через который автотранспорт сможет поворачивать в сторону столицы. Иностранный подрядчик успел устроить бурые сваи, а также с левого проезда залить опорные части и бетонную плиту.

"Автомагистраль-Юг" завершила первый этап строительства развязки в Вите-Почтовой - тоннель и круговую развязку со стороны города Боярка. Теперь водители могут безопасно поворачивать или разворачиваться в сторону Киева.

Также "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Автор:
Светлана Манько