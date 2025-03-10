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Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: для движения открыли левый проезд (ФОТО)

Компания "Автомагистраль-Юг" завершила первый этап работ на Одесской трассе под Киевом
Компания "Автомагистраль-Юг" завершила первый этап работ на Одесской трассе под Киевом. Фото: facebook.com/automagistral

Компания "Автомагистраль-Юг" завершила первый этап работ туннельной развязки в Вите-Почтовой под Киевом на трассе М-05 Киев – Одесса. Открыли для движения левый проезд автомобильной дороги, перекрытый более трех лет назад.

Об этом сообщила компания "Автомагистраль-Юг".

Там заметили, что предыдущий подрядчик оставил после себя монолитную плиту, которая должна служить перекрытием тоннеля по левому проезду трассы М-05. Поэтому строителям пришлось ее ремонтировать и приводить в надлежащее состояние, устраивать по бокам переходные плиты, гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие.

Также на объекте уже устроен тротуар, установлено перильное и барьерное ограждение.

Как сообщается, работы по левому проезду будут теперь выполняться либо под трассой, либо за ее пределами и не будут препятствовать движению.

"На правом проезде "предшественник" успел устроить только буросичные сваи. Сейчас нашими работниками разбирается дорожное покрытие, чтобы добраться до их верхней части. В дальнейшем сверху на сваях устроим ригеля, на которые будет опираться монолитная плита", — отметили в "Автомагистраль-Юг".

Кроме того, одновременно продолжаются работы по строительству круговой развязки со стороны Боярки. Именно через нее будет направляться туннель транспорт с Одесской трассы.

В компании отмечают, что важнейшая часть проекта – организация водоотвода и дренажной системы, поэтому обустраиваются многочисленные колодцы над трубопроводами вдоль трассы.

Также строители демонтируют и очищают остатки старой "инфраструктуры" — остановок транспорта, туалетов и т.п.

Фото 2 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: для движения открыли левый проезд (ФОТО)
Фото 3 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: для движения открыли левый проезд (ФОТО)
Фото 4 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: для движения открыли левый проезд (ФОТО)
Фото 5 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: для движения открыли левый проезд (ФОТО)
Фото 6 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: для движения открыли левый проезд (ФОТО)
Фото 7 — Новая развязка на Одесской трассе под Киевом: для движения открыли левый проезд (ФОТО)

Развязки на Одесской трассе под Киевом

Отметим, компания "Автомагистраль-Юг" начала достройку развязки на Одесской трассе под Киевом в конце прошлого года. Впервые строительство началось еще в 2021 году. Средства предоставлены Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Подрядчиком избрали компанию из Азербайджана. После начала вторжения подрядчик покинул объект. Но донорское финансирование не прекращалось. Потребность в развязке тоже актуальна, ведь на перекрестке постоянно возникают ДТП.

Планируется, что под трассой появится тоннель, по которому автотранспорт сможет поворачиваться в сторону столицы. Иностранный подрядчик успел устроить бурые сваи, а также с левого проезда залить опорные части и бетонную плиту.

Отметим, компания "Автомагистраль-Юг" также приступила к капитальному ремонту автотрассы М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская — Гребенное".

Автор:
Светлана Манько