Нова розв’язка на Одеській трасі під Києвом: для руху відкрили лівий проїзд (ФОТО)

Компанія "Автомагістраль-Південь" завершила перший етап робіт тунельної розв’язка у Віті-Поштовій під Києвом на трасі М-05 Київ – Одеса. Наразі відкрили для руху лівий проїзд автомобільної дороги, перекритий понад три роки тому.

Про це повідомила компанія "Автомагістраль-Південь".

Там зауважили, що попередній підрядник залишив по собі монолітну плиту, що має слугувати перекриттям тунелю по лівому проїзду траси М-05. Тому будівельникам довелось її ремонтувати та приводити у належний стан, влаштовувати з боків перехідні плити, гідроізоляцію, асфальтобетонне покриття.

Також на об’єкті вже влаштований тротуар, встановлене перильне та бар’єрне огородження.

Як повідомляється, роботи з лівого проїзду тепер виконуватимуться або під трасою, або за її межами та не перешкоджатимуть руху.

"На правому проїзді "попередник" встиг влаштувати лише буросічні палі. Наразі нашими працівниками розбирається дорожнє покриття, щоб дістатись їхньої верхньої частини. У подальшому зверху на палях влаштуємо ригеля, на які спиратиметься монолітна плита", - наголосили в "Автомагістраль-Південь".

Крім того, одночасно тривають роботи з будівництва кругової розв’язки з боку Боярки. Саме через неї прямуватиме тунель транспорт з Одеської траси.

В компанії зауважують, що дуже важлива частина проєкту – організація водовідводу та дренажної системи, тому облаштовуються чисельні колодці над трубопроводами вздовж траси.

Також будівельники демонтують та вичищають залишки старої "інфраструктури" - зупинок транспорту, туалетів, тощо.

Розв’язки на Одеській трасі під Києвом

Зауважимо, компанія "Автомагістраль-Південь" розпочала добудову розв’язки на Одеській трасі під Києвом наприкінці минулого року. Вперше будівництво стартувало ще у 2021 році. Кошти надали Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Підрядником обрали компанію з Азербайджану. Після початку вторгнення підрядник покинув об’єкт. Але донорське фінансування не припинялось. Потреба у розв’язці також актуальна, адже на перехресті постійно виникають ДТП.

Планується, що під трасою з’явиться тунель, через який автотранспорт зможе повертати у бік столиці. Іноземний підрядник встиг влаштувати буросічні палі, а також з лівого проїзду залити опорні частини та бетонну плиту.

Зауважимо, компанія "Автомагістраль-Південь" також розпочала капітальний ремонт автотраси М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".