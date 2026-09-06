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На трассе Киев – Одесса завершили ключевой этап строительства "подковы" в Вите-Почтовой
На трассе М-05 Киев — Одесса вблизи села Вита-Почтовая завершили обустройство монолитного пролетного строения разворотной части транспортной развязки. Опалубку уже демонтировали, а ограничения по высоте для крупногабаритного транспорта сняли.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании "Автомагистраль-Юг", ведущей строительные работы.
Ход работ
В настоящее время на объекте выполняют следующие работы:
- обустраивают монолитные тротуары, шкафные стенки и переходные плиты;
- монтируют барьерное ограждение, устанавливают бордюрный камень и водоотводные лотки;
- завершают сопутствующие работы по открытию проезда по эстакаде для технологического транспорта.
Следующим этапом станет установка деформационных швов, укладка гидроизоляции на проезжей части и асфальтирование дороги.
Как изменится движение для водителей
Летом 2025 запустили первый этап строительства этой транспортной развязки — подземный тоннель и круговой проезд со стороны города Боярка. Это позволило водителям безопасно поворачивать или разворачиваться в сторону Киева.
Завершение второй части (разворотной "подковы") позволит транспорту, двигающемуся со стороны Одессы в направлении Киева, безопасно поворачивать в сторону Боярки.
Напомним, в декабре прошлого года стартовал второй этап строительства транспортной развязки на 21 километре автодороги М-05 Киев-Одесса вблизи села Вита-Почтовая .