На трассе Киев – Одесса завершили ключевой этап строительства "подковы" в Вите-Почтовой

На трассе М-05 Киев — Одесса вблизи села Вита-Почтовая завершили обустройство монолитного пролетного строения разворотной части транспортной развязки. Опалубку уже демонтировали, а ограничения по высоте для крупногабаритного транспорта сняли.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании "Автомагистраль-Юг", ведущей строительные работы.

Ход работ

В настоящее время на объекте выполняют следующие работы:

обустраивают монолитные тротуары, шкафные стенки и переходные плиты;

монтируют барьерное ограждение, устанавливают бордюрный камень и водоотводные лотки;

завершают сопутствующие работы по открытию проезда по эстакаде для технологического транспорта.

Строительство развязки на трассе М-05

Следующим этапом станет установка деформационных швов, укладка гидроизоляции на проезжей части и асфальтирование дороги.

Как изменится движение для водителей

Летом 2025 запустили первый этап строительства этой транспортной развязки — подземный тоннель и круговой проезд со стороны города Боярка. Это позволило водителям безопасно поворачивать или разворачиваться в сторону Киева.

Завершение второй части (разворотной "подковы") позволит транспорту, двигающемуся со стороны Одессы в направлении Киева, безопасно поворачивать в сторону Боярки.

Напомним, в декабре прошлого года стартовал второй этап строительства транспортной развязки на 21 километре автодороги М-05 Киев-Одесса вблизи села Вита-Почтовая .