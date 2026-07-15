Платежі держпідприємств до бюджету зросли на 5,2 млрд грн: хто заплатив найбільше

Підприємства державного сектору економіки у першому півріччі 2026 року сплатили до зведеного бюджету України 148,7 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Це на 5,2 млрд грн, або на 3,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПС.

Основними джерелами зростання стали:

рентна плата за користування надрами — надходження збільшилися на 5,1 млрд грн, або на 41,9%;

податок та збір на доходи фізичних осіб — на 2,6 млрд грн, або на 10,2%;

частина чистого прибутку держпідприємств та дивіденди на державну частку — на 1,8 млрд грн, або на 10,2%.

Найбільший приріст надходжень забезпечили підприємства, що належать до сфери управління Кабінету міністрів, Державного агентства лісових ресурсів та Фонду державного майна.

Найкращу динаміку серед галузей показали постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. У цьому секторі платежі зросли на 13,9 млрд грн, або на 41%.

Зокрема, у цій галузі збільшилися:

частина чистого прибутку та дивіденди на державну частку — на 7,2 млрд грн, або на 320,2%;

податок на прибуток — на 3,5 млрд грн, або на 52,4%;

ПДВ — на 1,2 млрд грн, або на 9,8%.

У сільському, лісовому та рибному господарстві надходження зросли на 3,9 млрд грн, або на 69%.

Основне зростання в цьому секторі забезпечили:

частина чистого прибутку та дивіденди на державну частку — на 2,2 млрд грн, або на 153,9%;

ПДВ — на 0,7 млрд грн, або на 34,8%;

податок на прибуток — на 0,5 млрд грн, або на 88%.

Сектор інформації та телекомунікацій збільшив платежі на 0,8 млрд грн, або на 67,8%.

У цьому напрямі надходження зросли за рахунок:

частини чистого прибутку та дивідендів на державну частку — на 0,4 млрд грн, або на 180,7%;

податку та збору на доходи фізичних осіб — на 0,2 млрд грн, або на 27,3%;

ПДВ — на 0,1 млрд грн, або на 44,2%.

Показники першого півріччя свідчать про зростання бюджетних надходжень від підприємств державного сектору, насамперед у галузях енергетики, сільського і лісового господарства та телекомунікацій.

Зауважимо, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету у січні–березні 2026 року сягнула 916,4 млрд грн. Це на 60,4 млрд грн, або 7,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основним пріоритетом залишаються безпека та оборона, на які спрямували 570,9 млрд грн.