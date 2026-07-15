Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

+0,21

EUR

51,20

+0,14

Наличный курс:

USD

44,76

44,64

EUR

51,36

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Платежи госпредприятий в бюджет выросли на 5,2 млрд грн: кто заплатил больше всего

Доллар гривна
Платежи госпредприятий в бюджет выросли / Depositphotos

Предприятия государственного сектора экономики в первом полугодии 2026 уплатили в сводный бюджет Украины 148,7 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей. Это на 5,2 млрд грн, или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

Основными источниками роста стали:

  • рентная плата за пользование недрами - поступления увеличились на 5,1 млрд грн, или на 41,9%;
  • налог и сбор на доходы физических лиц – на 2,6 млрд грн, или на 10,2%;
  • часть чистой прибыли госпредприятий и дивиденды на государственную долю – на 1,8 млрд грн, или на 10,2%.

Наибольший прирост поступлений обеспечили предприятия, принадлежащие сфере управления Кабинета министров, Государственного агентства лесных ресурсов и Фонда государственного имущества.

Лучшую динамику среди отраслей показали поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. В этом секторе платежи выросли на 13,9 млрд. грн., или на 41%.

В частности, в этой области увеличились:

  • часть чистой прибыли и дивиденды на государственную долю – на 7,2 млрд грн, или на 320,2%;
  • налог на прибыль - на 3,5 млрд грн, или на 52,4%;
  • НДС – на 1,2 млрд грн, или на 9,8%.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве поступления выросли на 3,9 млрд. грн., или на 69%.

Основной рост в этом секторе обеспечили:

  • часть чистой прибыли и дивиденды на государственную долю – на 2,2 млрд грн, или на 153,9%;
  • НДС - на 0,7 млрд грн, или на 34,8%;
  • налог на прибыль – на 0,5 млрд грн, или на 88%.

Сектор информации и телекоммуникаций увеличил платежи на 0,8 млрд. грн., или на 67,8%.

В этом направлении поступления выросли за счет:

  • части чистой прибыли и дивидендов на государственную долю – на 0,4 млрд грн, или на 180,7%;
  • налога и сбора на доходы физических лиц – на 0,2 млрд грн, или на 27,3%;
  • НДС – на 0,1 млрд грн, или на 44,2%.

Показатели первого полугодия свидетельствуют о росте бюджетных поступлений от предприятий государственного сектора, в первую очередь в отраслях энергетики, сельского и лесного хозяйства и телекоммуникаций.

Заметим, общая сумма кассовых   расходов общего фонда государственного бюджета в январе-марте 2026 года достигла 916,4 млрд грн. Это на 60,4 млрд грн, или 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным приоритетом остаются безопасность и оборона, на которые направили 570,9 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко