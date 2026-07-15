Платежи госпредприятий в бюджет выросли на 5,2 млрд грн: кто заплатил больше всего

Предприятия государственного сектора экономики в первом полугодии 2026 уплатили в сводный бюджет Украины 148,7 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей. Это на 5,2 млрд грн, или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

Основными источниками роста стали:

рентная плата за пользование недрами - поступления увеличились на 5,1 млрд грн, или на 41,9%;

налог и сбор на доходы физических лиц – на 2,6 млрд грн, или на 10,2%;

часть чистой прибыли госпредприятий и дивиденды на государственную долю – на 1,8 млрд грн, или на 10,2%.

Наибольший прирост поступлений обеспечили предприятия, принадлежащие сфере управления Кабинета министров, Государственного агентства лесных ресурсов и Фонда государственного имущества.

Лучшую динамику среди отраслей показали поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. В этом секторе платежи выросли на 13,9 млрд. грн., или на 41%.

В частности, в этой области увеличились:

часть чистой прибыли и дивиденды на государственную долю – на 7,2 млрд грн, или на 320,2%;

налог на прибыль - на 3,5 млрд грн, или на 52,4%;

НДС – на 1,2 млрд грн, или на 9,8%.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве поступления выросли на 3,9 млрд. грн., или на 69%.

Основной рост в этом секторе обеспечили:

часть чистой прибыли и дивиденды на государственную долю – на 2,2 млрд грн, или на 153,9%;

НДС - на 0,7 млрд грн, или на 34,8%;

налог на прибыль – на 0,5 млрд грн, или на 88%.

Сектор информации и телекоммуникаций увеличил платежи на 0,8 млрд. грн., или на 67,8%.

В этом направлении поступления выросли за счет:

части чистой прибыли и дивидендов на государственную долю – на 0,4 млрд грн, или на 180,7%;

налога и сбора на доходы физических лиц – на 0,2 млрд грн, или на 27,3%;

НДС – на 0,1 млрд грн, или на 44,2%.

Показатели первого полугодия свидетельствуют о росте бюджетных поступлений от предприятий государственного сектора, в первую очередь в отраслях энергетики, сельского и лесного хозяйства и телекоммуникаций.

Заметим, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета в январе-марте 2026 года достигла 916,4 млрд грн. Это на 60,4 млрд грн, или 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным приоритетом остаются безопасность и оборона, на которые направили 570,9 млрд. грн.