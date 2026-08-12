Молдова снизила стоимость транзита украинских грузов по железной дороге

Молдавия предоставила 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов. Новые условия действуют с 10 августа до конца 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

По его словам, договоренности достигли по итогам разговора с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Скидка должна снизить расходы украинских экспортеров на транспортировку грузов через территорию Молдовы.

Кроме того, с 17 августа Украина и Молдова изменят маршрут поезда Киев – Кишинев. По словам Корецкого, это должно сократить время трансфера пассажиров в аэропорт Кишинева.

Ранее Украина и Молдова также договаривались о расширении транспортного сотрудничества, в частности, о дополнительных маршрутах для украинских грузов через Молдову в румынский порт Констанца.

Напомним, еще в 2023 году "Укрзализныця" договорилась о комплексных грузовых перевозках транзитом через Молдову . Тогда компания заключила договор с молдавским оператором Calea Ferată din Moldova, чтобы грузоотправители могли получать услугу по принципу "единственного окна".