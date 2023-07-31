"Укрзализныця" сможет перевозить грузы транзитом через Молдову: что известно

“Укрзализныця” заключила договор с молдавским железнодорожным оператором Calea Ferată din Moldova (CFM), благодаря которому сможет предоставлять комплекс услуг по организации перевозок грузов транзитом по территории Молдовы во всех сообщениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Теперь грузоотправитель получит услугу "единого окна" и ему не нужно будет заключать отдельные договоры на аренду вагонов, экспедирование, искать контрагента, мы будем предоставлять комплексный сервис перевозки по территории как Украины, так и Молдовы", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин.

По его словам, это позволит усилить экспортные возможности "Укрзализныци" и нарастить объем перевозок стратегически важных экспортных грузов.

Для получения таких услуг грузоотправителям необходимо заключить договор о предоставлении транспортно-экспедиторских услуг. Условия выполнения объемов и возможные скидки будут оговариваться в протоколе согласования договорной цены между заказчиком услуги и филиалом "ЦТЛ".

"Укрзализныця" выходит на европейский рынок

13 июля АО "Укрзализныця" зарегистрировало железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам.

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы будет заниматься: предоставлением комплексной услуги грузоперевозок, координацией работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами, контролем подвижного состава общества за рубежом.

Отметим также, что ранее " Укрзализныця" зарегистрировала в Польше компанию для грузовых перевозок.

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