"Укрзализныця" выходит на европейский рынок: будет осуществлять перевозки странами ЕС

АО "Укрзализныця" зарегистрировала железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы будет заниматься следующим:

предоставление комплексной услуги грузоперевозок,

координация работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами,

контроль подвижного состава общества за границей.

"Интегрируем систему грузовых железнодорожных перевозок Украины в европейское пространство и начинаем развитие полноценного оператора грузовых перевозок на территории стран Евросоюза. Главным принципом работы нашего международного подразделения будут тесные связи с иностранными партнерами, прозрачность и конкуренция для достойного представления УЗ на международной арене", - отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

По его словам, долгосрочная стратегия работы международного подразделения находится на финальной стадии разработки и будет утверждена в ближайшее время наблюдательным советом "Укрзализныци".

"Сегодня европейское направление железнодорожных перевозок для Украины – это вопрос быстрой логистики и поддержки украинской экономики. Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность", – подчеркнул Александр Кубраков, вице-премьер ер-министр по восстановлению Украины.

Ранее сообщалось, что " Укрзализныця" зарегистрировала в Польше компанию для грузовых перевозок.

Зачем "Укрзализныци" компания в Польше?

Еще почти год назад, в конце июля 2022 года, президент польской железнодорожной компании PKP Кшиштоф Маминский заявил , что совместно с "Укрзализныцей" хотят создать экспедиторскую фирму, которая будет заниматься перевозкой грузов из Украины в Польшу и другие страны Европы.

Предполагалось, что предприятие будет отвечать за организацию всей цепи поставок и транспортировки к получателю.

А в феврале 2023 года тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин объявил о планах УЗ создать грузовую компанию в Европе. Тогда он сказал, что это хотят сделать до конца этого года.

Необходимость создания такой фирмы он объяснял тем, что украинские перевозчики грузов испытывают сложности в работе с европейскими перевозчиками. При этом Камышин указывал, что для создания компании нужно не только закупить подвижной состав, но получить лицензию, провести регистрацию и набрать команду.

Когда в конце февраля Камышин объявил о своей отставке с поста председателя правления УЗ, он отмечал, что возглавит офис по евроинтеграции компании в Европе. Но он стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности .