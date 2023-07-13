"Укрзалізниця" виходить на європейський ринок: здійснюватиме перевезення країнами ЄС

АТ "Укрзалізниця" зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься наступним:

надання комплексної послуги вантажоперевезень,

координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами,

контроль рухомого складу товариства за кордоном.

"Інтегруємо систему вантажних залізничних перевезень України в європейський простір та починаємо розбудову повноцінного оператора вантажних перевезень на території країн Євросоюзу. Головним принципом роботи нашого міжнародного підрозділу будуть тісні зв’язки з іноземними партнерами, прозорість та конкуренція задля гідного представлення Укрзалізниці на міжнародній арені", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

За його словами, довгострокова стратегія роботи міжнародного підрозділу знаходиться на фінальній стадії розробки й буде затверджена найближчим часом наглядовою радою "Укрзалізниці".

"Сьогодні європейський напрям залізничних перевезень для України – це питання швидкої логістики та підтримки української економіки. Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність", – підкреслив Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" зареєструвала в Польщі компанію для вантажних перевезень.

Навіщо "Укрзалізниці" компанія в Польщі?

Ще майже рік тому, наприкінці липня 2022-го, президент польської залізничної компанії PKP Кшиштоф Мамінський заявив, що спільно з "Укрзалізницею" хочуть створити експедиторську фірму, яка займатиметься перевезенням вантажів із України до Польщі та інших країн Європи.

Передбачалося, що підприємство відповідатиме за організацію всього ланцюга поставок і транспортування до одержувача.

А лютому 2023 року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оголосив про плани УЗ створити вантажну компанію у Європі. Тоді він сказав, що це хочуть зробити до кінця поточного року.

Необхідність створення такої фірми він пояснював тим, що українські перевізники вантажів зазнають складнощів у роботі з європейськими перевізниками. При цьому Камишін вказував, що для створення компанії потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію та набрати команду.

Коли наприкінці лютого Камишін оголосив про свою відставку з посади голови правління УЗ, він зазначав, що очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі. Але наразі він є міністром із питань стратегічних галузей промисловості.