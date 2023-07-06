В червні "Укрзалізниця" на третину збільшила вантажні перевезення

Протягом червня "Укрзалізниця" збільшила обсяги перевезення вантажів на 32% - до 12,4 млн тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з травнем, обсяг превезень зріс на 8%.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко підкреслив, що компанія з оголошує про позитивні результати у сфері вантажних перевезень щомісяця. Значне зростання обсягів у червні і їхній стабільний ріст сприяють планам компанії щодо досягнення беззбитковості та відновлення залізничної галузі.

В червні 2023 року внутрішні перевезення вантажів "Укрзалізниці" зросли на 40,6% порівняно з аналогічним періодом 2022 року і досягли рекордних 7,9 млн тонн. Перевезення на експорт також зросли на 24,3% і склали 4 млн тонн.

Найбільше у червні компанія перевезла:

зернових вантажів (ріст склав 48,4%, до 2 млн тонн),

будівельних матеріалів (ріст склав 87% до 3,1 млн тонн),

кам’яного вугілля (ріст склав16,3% (до 2,3 млн тонн)

залізної й марганцевої руди (ріст склав 2,8% до 2 млн тонн).

У червні "Укрзалізниця" відзначилася збільшенням середньодобового навантаження вантажів на 25,3% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, досягнувши показника 387,4 тис. тонн. Порівняно з травнем поточного року, цей показник також зрос на 10%.

Середньодобове навантаження зернових зросло на 25,8% у порівнянні з червнем 2022 року (до 58,3 тис. тонн), будматеріалів — на 81% (до 55,9 тис. тонн), вугілля — на 13% (до 76,2 тис. тонн), навантаження залізної та марганцевої руди скоротилось на 2% у порівнянні з червнем 2022 року й становило 64,97 тис. тонн.

Нагадаємо, в травні “Укрзалізниця” збільшила обсяг вантажоперевезень на 19,2% порівняно з травнем 2022 року. Середньодобове навантаження також зросло на 15,7% і становить 352,8 тисяч тонн.

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