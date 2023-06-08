“Укрзалізниця” анонсувала створення по Україні вантажних хабів

“Укрзалізниця” пропонує бізнесу створити вантажні хаби по всій Україні. Вони вже представили проєкт першого такого хаба у Вінниці під час зустрічі з “Вінницьким бізнес клубом”.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Цей вантажний хаб у Вінниці розташований поруч з підприємствами різних промислових галузей.

Заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов товідомив, що на залізничній станції у Вінниці є великий майданчик для вантажів, який зараз переходить під управління інтермодального оператора "Укрзалізниці" ЦТС "Ліски".

Це місце з великим потенціалом, де можна обробляти різні види вантажів. Наприклад, зберігати їх та перевантажувати з автомобілів на поїзди і навпаки. Але сам бізнес повинен вирішити, які види вантажів є для нього пріоритетними.

У майбутньому подібні вантажні хаби будуть створені і в інших регіонах країни. "Укрзалізниця" постійно вдосконалює свою систему вантажних перевезень і пропонує бізнесу нові послуги та можливості.

В "Укрзалізниці" сподіваються, що створення цих хабів сприятиме розвитку середнього бізнесу в регіонах України. Крім того, "Укрзалізниця" планує надавати повний перелік транспортних послуг вантажовласникам найближчим часом.

В травні “Укрзалізниця” збільшила обсяг вантажоперевезень майже на 20%. Вона перевезла 11,49 мільйона тонн вантажів. Середньодобове навантаження також зросло на 15,7% і становить 352,8 тисяч тонн.

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