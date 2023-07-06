В июне "Укрзализныця" на треть увеличила грузоперевозки

В течение июня "Укрзализныця" увеличила объем перевозки грузов на 32% - до 12,4 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с маем объем перевозок вырос на 8%.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко подчеркнул, что компания объявляет о положительных результатах в сфере грузовых перевозок ежемесячно. Значительный рост объемов в июне и их стабильный рост способствуют планам компании по достижению безубыточности и восстановлению железнодорожной отрасли.

В июне 2023 года внутренние перевозки грузов "Укрзализныци" выросли на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли рекордных 7,9 млн. тонн. Перевозки на экспорт также выросли на 24,3% и составили 4 млн. тонн.

Больше всего в июне компания перевезла:

зерновых грузов (рост составил 48,4%, до 2 млн тонн),

строительных материалов (рост составил 87% до 3,1 млн тонн),

каменного угля (рост составил 16,3% (до 2,3 млн тонн),

железной и марганцевой руды (рост составил 2,8% до 2 млн. тонн).

В июне "Укрзализныця" отметилась увеличением среднесуточной погрузки грузов на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув показателя 387,4 тыс. тонн. По сравнению с маем текущего года этот показатель также вырос на 10%.

Среднесуточная нагрузка зерновых выросла на 25,8% по сравнению с июнем 2022 года (до 58,3 тыс. тонн), стройматериалов – на 81% (до 55,9 тыс. тонн), уголь – на 13% (до 76,2 тыс. тонн), погрузка железной и марганцевой руды сократилась на 2% по сравнению с июнем 2022 года и составила 64,97 тыс. тонн.

Напомним, в мае "Укрзализныця" увеличила объем грузоперевозок на 19,2% по сравнению с маем 2022 года. Среднесуточная нагрузка также выросла на 15,7% и составила 352,8 тысячи тонн.

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