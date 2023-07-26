"Укрзализныця" ввела услугу перевозки контейнеров в Гданьск интермодальными поездами из четырех городов Украины

"Укрзализныця" ввела услугу перевозки контейнеров интермодальными маршрутными поездами в польский морской порт Гданьск из четырех украинских городов Киева, Одессы, Днепра и Винницы.

Как говорится в сообщении госкомпании, оператором перевозок выступит ее филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски", который готов предоставить контейнеры, специализированный подвижной состав, обеспечить выполнение погрузочно-разгрузочных операций, складирование, хранение грузов, оформление транспортных и таможенных документов, сертификацию и другие соответствующие услуги.

В свою очередь, партнерами в работе нового сервиса выступили, в частности, новосозданный филиал UZ Cargo Poland, компании Laude Smart Intermodal S.A. и PKP Cargo Connect.

"Контейнерные маршрутные поезда будут интегрированы в интермодальную национальную сеть ЦТС "Лиски", терминалы которой оборудованы всем необходимым для предоставления комплексной услуги: фитинговыми и контейнерными платформами, контейнерами, кранами, тягачами. Маршрутные поезда обеспечат эффективное соединение к коридорам основной железнодорожной сети ЕС", - указал член правления УЗ Вячеслав Еремин.

Контейнерные маршрутные поезда могут формироваться на четырех пограничных переходах на путях 1435-1520 мм. Таким образом, Ягодин может быть соединен с Балтийско-Адриатической и Североморско-Балтийской основной железнодорожной сетью, Мостиска - с Балтийско-Адриатической и Рейнско-Дунайской магистральными железнодорожными сетями, Чоп - с основной железнодорожной сетью Рейн - Дунай и Средиземноморе, а Вадул-Сирет – с основной железнодорожной сетью Рейн – Дунай.

"Мы продолжаем интеграцию украинской железной дороги в европейскую сеть. Поэтому мы делаем еще один важный шаг на этом пути и запускаем новый удобный сервис контейнерных перевозок с полным комплексом услуг. В итоге контейнерные маршрутные поезда улучшат морское и внутреннее сообщение и интермодальные логистические цепи между Украиной и странами ЕС", - отметил глава правления УЗ Евгений Лященко.

Что такое интермодальные перевозки

Интермодальные перевозки представляют собой перемещение грузов по принципу "от двери до двери", в котором последовательно задействовано по меньшей мере два вида транспорта. При этом готовятся и выполняются они под единым руководством. Организатор согласовывает действия всех сторон – грузовладельцев, перевозчиков и перевозочных комплексов – на всех этапах перевозки и отвечает за сохранность груза, сроки выполнения и оплату услуги.

В Украине было объявлено о введении таких услуг лишь в феврале этого года. Речь идет о перевозке контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса "Лиски".

Первый рейс с контрейлерной платформой был отправлен 31 марта. Впрочем, международных перевозок таких типов УЗ до сих пор не запускала - лишь заявляла, что рассматривает возможность организации таких перевозок в Польшу, Румынию, Австрию и Турцию.

Отметим также, что Европейский союз в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility предоставит "Укрзализныце" гранты на строительство инфраструктуры пограничных станций Вадул-Сирет, Ягодин и Чоп (на последней планируется построить интермодальный терминал в направлении Словакии).