"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой компанией для запуска интермодального сообщения со странами Европы

"Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с немецкой логистической компанией Global asset and logistics company (VTG GmbH). Как сообщается в сообщении украинской госкомпании, сотрудничество с VTG будет направлено на развитие интермодального сообщения между Украиной и странами Европы.

Как отметил директор УЗ по коммерческой работе и логистике Тимофей Мураховский, такие перевозки обладают рядом преимуществ для клиентов: в частности, это ритмичность, прогнозируемое время и стоимость перевозок. Также они позволяют интегрировать железнодорожные перевозки с территории Украины в европейское пространство.

Также сообщается, что помимо подписания указанного меморандума, в рамках международной выставки Transport logistic 2023 в Мюнхене делегация УЗ встретилась с руководством французской машиностроительной компании Alstom, в ходе которой было обсуждено введение современных технологических решений для интеграции грузовых железнодорожных перевозок в европейскую.

Так, по словам представителя УЗ в странах Балтии Артема Хачатуряна, речь шла о возможности интеграции в Украине технологической разработки испанской компании Tria – вагонных тележек с раздвижной системой для перехода с колеи шириной 1435 мм на колею 1520 мм.

По результатам проведенных переговоров предусмотрено создание экспертной группы, которая оценит перспективность внедрения данной технологии европейскими железными дорогами на пограничных переходах с путями шириной 1435 мм и 1520 мм.

О совместных усилиях по развитию железнодорожных перевозок в Европе шла речь и во время встреч делегации "Укрзализныци" с представителями PKP Cargo, EP Logistics и "Словенскими железными дорогами".

Напомним, что в начале нынешнего года "Укрзализныця" ввела интермодальный сервис, объединяющий перевозки контейнерных, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса "Лески". Первый рейс с контрейлерной платформой был отправлен 31 марта. УЗ рассматривает возможность организации таких перевозок в Польшу, Румынию, Австрию и Турцию.