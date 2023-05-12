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"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой компанией для запуска интермодального сообщения со странами Европы
"Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с немецкой логистической компанией Global asset and logistics company (VTG GmbH). Как сообщается в сообщении украинской госкомпании, сотрудничество с VTG будет направлено на развитие интермодального сообщения между Украиной и странами Европы.
Как отметил директор УЗ по коммерческой работе и логистике Тимофей Мураховский, такие перевозки обладают рядом преимуществ для клиентов: в частности, это ритмичность, прогнозируемое время и стоимость перевозок. Также они позволяют интегрировать железнодорожные перевозки с территории Украины в европейское пространство.
Также сообщается, что помимо подписания указанного меморандума, в рамках международной выставки Transport logistic 2023 в Мюнхене делегация УЗ встретилась с руководством французской машиностроительной компании Alstom, в ходе которой было обсуждено введение современных технологических решений для интеграции грузовых железнодорожных перевозок в европейскую.
Так, по словам представителя УЗ в странах Балтии Артема Хачатуряна, речь шла о возможности интеграции в Украине технологической разработки испанской компании Tria – вагонных тележек с раздвижной системой для перехода с колеи шириной 1435 мм на колею 1520 мм.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По результатам проведенных переговоров предусмотрено создание экспертной группы, которая оценит перспективность внедрения данной технологии европейскими железными дорогами на пограничных переходах с путями шириной 1435 мм и 1520 мм.
О совместных усилиях по развитию железнодорожных перевозок в Европе шла речь и во время встреч делегации "Укрзализныци" с представителями PKP Cargo, EP Logistics и "Словенскими железными дорогами".
Напомним, что в начале нынешнего года "Укрзализныця" ввела интермодальный сервис, объединяющий перевозки контейнерных, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса "Лески". Первый рейс с контрейлерной платформой был отправлен 31 марта. УЗ рассматривает возможность организации таких перевозок в Польшу, Румынию, Австрию и Турцию.