"Укрзалізниця" запровадила перевезення контейнерів до Гданська інтермодальними поїздами з чотирьох міст України

"Укрзалізниця" запровадила послугу перевезення контейнерів інтермодальними маршрутними поїздами до польського морського порту Гданськ з чотирьох українських міст: Києва, Одеси, Дніпра та Вінниці.

Як ідеться у повідомленні держкомпанії, оператором перевезень виступить її філія "Центр транспортного сервісу "Ліски", яка готова надати контейнери, спеціалізований рухомий склад, забезпечити виконання навантажувально-розвантажувальних операцій, складування, зберігання вантажів, оформлення транспортних і митних документів, сертифікацію та інші відповідні послуги.

В свою чергу, партнерами в роботі нового сервісу виступили, зокрема, новостворена філія UZ Cargo Poland, компанія Laude Smart Intermodal S.A. та PKP Cargo Connect.

"Контейнерні маршрутні поїзди будуть інтегровані в інтермодальну національну мережу ЦТС "Ліски", термінали якої обладнані всім необхідним для надання комплексної послуги: фітинговими та контейнерними платформами, контейнерами, кранами, тягачами. Маршрутні поїзди забезпечать ефективне сполучення до коридорів основної залізничної мережі ЄС", - вказав член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.

Зазначається, що контейнерні маршрутні поїзди можуть формуватися на чотирьох прикордонних переходах на коліях 1435-1520 мм. Таким чином, Ягодин може бути з'єднаний з Балтійсько-Адріатичною та Північноморсько-Балтійською основною залізничною мережею, Мостиська — з Балтійсько-Адріатичною та Рейнсько-Дунайською магістральними залізничними мережами, Чоп — з основною залізничною мережею Рейн — Дунай та Середземномор'я, Вадул-Сірет — з основною залізничною мережею Рейн — Дунай.

"Ми продовжуємо інтеграцію української залізниці до європейської мережі. Тому ми робимо ще один важливий крок на цьому шляху й запускаємо новий зручний сервіс контейнерних перевезень з повним комплексом послуг. У підсумку контейнерні маршрутні поїзди покращать морське та внутрішнє сполучення й інтермодальні логістичні ланцюги між Україною та країн ЄС", — зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Що таке інтермодальні перевезення

Інтермодальні перевезення є переміщенням вантажів за принципом "від дверей до дверей", у якому послідовно задіяно принаймні два види транспорту. При цьому готуються й виконуються вони під єдиним керівництвом. Організатор погоджує дії всіх сторін - вантажовласників, перевізників і перевізних комплексів - на усіх етапах перевезення і відповідає за схоронність вантажу, терміни виконання та оплату послуги.

В Україні було оголошено про запровадження таких послуг лише в лютому цього року. Йдеться про перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу центру транспортного сервісу "Ліски".

Перший рейс з контрейлерною платформою було відправлено 31 березня. Втім, міжнародних перевезень таких типів УЗ досі не запускала - лише заявляла, що розглядає можливість організації таких перевезень до Польщі, Румунії, Австрії та Туреччини.

Зазначимо також, що Європейській союз в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility надасть "Укрзалізниці" гранти на розбудову інфраструктури прикордонних станцій Вадул-Сірет, Ягодин та Чоп (на останній планується розбудувати інтермодальний термінал в напрямку Словаччини).