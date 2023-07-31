"Укрзалізниця" зможе перевозити вантажі транзитом через Молдову: що відомо

"Укрзалізниця" уклала договір з молдовським залізничним оператором Calea Ferată din Moldova (CFM), завдяки якому зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відтепер вантажовідправник отримає послугу "єдиного вікна" і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів, експедирування, шукати контрагента, ми надаватимемо комплексний сервіс перевезення по території як України, так і Молдови", — зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Вячеслав Єрьомін.

За його словами, це дозволить підсилити експортні можливості "Укрзалізниці" та наростити обсяг перевезень стратегічно важливих експортних вантажів.

Для отримання таких послуг вантажовідправникам необхідно укласти договір про надання транспортно-експедиторських послуг. Умови виконання обсягів та можливі знижки обумовлюватимуться в протоколі погодження договірної ціни між замовником послуги та філією "ЦТЛ".

"Укрзалізниця" виходить на європейський ринок

13 липня АТ "Укрзалізниця" зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься: наданням комплексної послуги вантажоперевезень, координацією роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами, контролем рухомого складу товариства за кордоном.

Зазначимо також, що раніше "Укрзалізниця" зареєструвала в Польщі компанію для вантажних перевезень.

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