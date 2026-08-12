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Энергетики двух прифронтовых областей получили оборудование для ремонтов

трансформаторы
Энергетики двух прифронтовых областей получили оборудование для ремонтов / Depositphotos

Энергетические предприятия Харьковской и Запорожской областей получили силовые трансформаторы, которые будут использоваться для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Оборудование было передано со складов хабов экстренной энергетической помощи Минэнерго.

Трансформаторы предоставила северомакедонская компания Rade Končar. Их планируют использовать в регионах, энергетическая инфраструктура которых регулярно подвергается российским атакам.

Также на днях НЭК "Укрэнерго" получила от Германии 20 емкостных трансформаторов напряжения общей стоимостью 486 тыс. евро. Оборудование было передано через Фонд поддержки энергетики Украины.

Всего с начала года Украина получила 4 314 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Еще 1064 единицы оборудования ожидают в ближайшее время.

Автор:
Татьяна Гойденко

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