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Николаевская область получит от Японии 27 трансформаторов для подготовки к зиме

трансформатор
Николаевская область получит критическое оборудование на десятки миллионов / Depositphotos

Кабинет министров Украины принял решение о передаче 27 трансформаторов общинам Николаевской области для повышения энергетической устойчивости региона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

Потребность в критическом оборудовании определили во время рабочей поездки руководителя Минэнерго в Николаевскую область.

В условиях системных российских атак эти трансформаторы необходимы для обеспечения стабильной работы подстанций и быстрого устранения последствий обстрелов.

Общая стоимость оборудования превышает 32 млн. грн. Он приобретен в рамках Программы экстренного восстановления при финансовой поддержке правительства Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

Новое оборудование позволит энергетикам оперативно проводить ремонтные работы и существенно усилит подготовку региона к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, энергетические предприятия Черновицкой, Черниговской и Киевской областей получили от Австрии оборудование для восстановления и модернизации электросетей, резервного электропитания и подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

С начала 2026 года Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

Автор:
Татьяна Бессараб