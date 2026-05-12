Энергостойкость столицы: Киев запустил новые когенерационные объекты мощностью 40 МВт

В Киеве, в рамках плана энергостойкости, построили объекты распределенной когенерации общей мощностью 40 МВт. Они уже оснащены защитой и проходят этапы настройки и тестирования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Энергостойкость столицы

В Киеве, в рамках плана энергостойкости, построили объекты распределенной когенерации общей мощностью 40 МВт. Новые энергетические установки уже оснащены необходимой защитой второго уровня.

В настоящее время на объектах продолжаются работы по монтажу, настройке и тестированию оборудования и систем.

Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, для обеспечения работы систем водоснабжения в столице уже построили первый дизельный энергокомплекс мощностью 5 МВт.

По его словам, в целом план энергостойкости предполагает создание около 16 МВт резервного энергоснабжения благодаря дизель-генераторным установкам. Для повышения эффективности их работу дополнительно снабдят частотными преобразователями.

План энергостойкости предусматривает десятки проектов и работ по следующим направлениям:

восстановление поврежденного прошлой зимой оборудования;

установка на объектах элементов защиты соответствующего уровня;

развитие модели распределенной генерации электрической и тепловой энергии;

укрепление средств и систем резервного питания для критической инфраструктуры

Проблемы с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Несмотря на успехи на левом берегу ситуация на других критических объектах города остается сложной. Внимание акцентируется на очень низких темпах работ в зонах ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Напомним, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что по выводам специалистов объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.