Шмыгаль сообщил о длительном ремонте Дарницкой ТЭЦ и резервном теплоснабжении для людей

Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ. Ремонт займет значительное время, а для оставшихся без тепла жителей прорабатываются варианты резервного теплоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Восстановление теплоснабжения в Киеве

"Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения. Это военное преступление РФ", - подчеркнул он.

Шмыгаль сообщил, что план работ по восстановлению Дарницкой ТЭЦ уже очерчен, однако ремонт займет значительное время. Министерство энергетики, Минразвития, город, коммунальные и частные предприятия оказывают необходимую помощь с оборудованием и специалистами.

По словам Шмыгаля, также проанализируют все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности, где временно могли бы находиться люди, оставшиеся без тепла в своих домах.

Министр подчеркнул критичность ситуации и сообщил, что на заседании обсудили срочные меры по стабилизации системы. В настоящее время проводится перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже завтра к восстановлению тепломагистралей будут привлечены силы "Укртрансгаза".

Шмыгаль также отметил, что прорабатываются варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, оказавшихся в зоне длительного отключения.

Об аварийных отключениях

Также отмечено, что враг повредил объекты генерации и магистральные и распределительные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях.

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики вводят графики аварийных отключений, а на критических участках уже расставляют дополнительные генераторы для стабилизации снабжения.

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.