Шмигаль повідомив про тривалий ремонт Дарницької ТЕЦ і резервне теплопостачання для людей

Дарницька ТЕЦ
Ракетна атака РФ пошкодила Дарницьку ТЕЦ / Урядовий портал

Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ. Ремонт займе значний час, а для мешканців, які залишилися без тепла, опрацьовуються варіанти резервного теплопостачання. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Відновлення теплопостачання у Києві

"Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин РФ", - наголосив він.

Шмигаль повідомив, що план робіт з відновлення Дарницької ТЕЦ уже окреслений, проте ремонт займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають усю необхідну допомогу з обладнанням та спеціалістами.

За словами Шмигаля, також проаналізують усі можливі об’єкти комунальної, приватної та державної власності, де тимчасово могли б перебувати люди, що залишилися без тепла у своїх оселях.

Міністр підкреслив критичність ситуації та повідомив, що на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей будуть залучені сили "Укртрансгазу".

Шмигаль також зазначив, що опрацьовуються варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися у зоні тривалого відключення.

Про аварійні відключення

Також наголошено, що  ворог пошкодив об’єкти генерації та магістральні й розподільчі мережі в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики вводять графіки аварійних відключень, а на критичних ділянках уже розставляють додаткові генератори для стабілізації постачання.

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів. 

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

Автор:
Ольга Опенько