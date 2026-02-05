"Повреждения критические": Кличко назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ

Киев столкнулся с серьезным вызовом: вражеская атака 3 февраля нанесла критические удары по объекту, обеспечивающему теплом жителей двух районов столицы. Специалисты завершили детальное исследование Дарницкой ТЭЦ и обнародовали выводы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сроки восстановления

" Сейчас выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев ", - отметил он. И это при условии, что не будет новых атак на энергосистему.

Чтобы спасти внутридомовые сети от размерзания, еще утром 3 февраля коммунальщики оперативно слили воду из систем отопления.

"Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, в часть домов в Дарницком и Днепровском районах - более 1100 многоэтажек", - подчеркнул Кличко.

Где согреться киевлянам?

Город не покидает жителей столицы наедине с холодом. В районах без тепла развернута дополнительная сеть пунктов помощи:

в Дарницком районе работает пять таких точек, в Днепровском — четыре. Они подключены к мобильным котельным, поэтому находиться там можно круглосуточно;

спасатели дополнительно открывают еще 36 пунктов обогрева в Дарнице и 27 пунктов в Днепровском районе.

Эти локации работают параллельно с теми "Пунктами несокрушимости", которые были открыты ранее. Здесь можно не только согреться, но зарядить гаджеты и получить актуальную информацию о состоянии ремонтных работ.

Городские власти призывают киевлян следить за официальными сообщениями и, по возможности, помогать пожилым соседям. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы вернуть комфорт в дома киевлян как можно быстрее.

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ. Ремонт займет значительное время, а для оставшихся без тепла жителей прорабатываются варианты резервного теплоснабжения.