Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Ушкодження критичні": Кличко назвав терміни відновлення Дарницької ТЕЦ

пошкоджена Дарницька ТЕЦ
Дарницька ТЕЦ зазнала значних руйнувань. / Міністерство розвитку громад та територій України

Київ зіткнувся з серйозним викликом: ворожа атака 3 лютого завдала критичних ударів по об'єкту, що забезпечував теплом мешканців двох районів столиці. Фахівці завершили детальне дослідження Дарницької ТЕЦ і оприлюднили висновки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Терміни відновлення

"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців", — зазначив він. І це за умови, що не буде нових атак на енергосистему.

Аби врятувати внутрішньобудинкові мережі від розмерзання, ще вранці 3 лютого комунальники оперативно злили воду з систем опалення.

"Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1100 багатоповерхівок", — наголосив Кличко. 

Де зігрітися киянам?  

Місто не залишає мешканців столиці наодинці з холодом. В районах без тепла розгорнуто додаткову мережу пунктів допомоги:

  • у Дарницькому районі працює 5 таких точок, у Дніпровському — 4. Вони підключені до мобільних котелень, тому перебувати там можна цілодобово; 
  • рятувальники додатково відкривають ще 36 пунктів обігріву в Дарниці та 27 пунктів у Дніпровському районі.

Ці локації працюють паралельно з тими "Пунктами незламності", що були відкриті раніше. Тут можна не лише зігрітися, а й зарядити гаджети та отримати актуальну інформацію про стан ремонтних робіт.

Міська влада закликає киян стежити за офіційними повідомленнями та, за можливості, допомагати сусідам похилого віку. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб повернути комфорт у домівки киян якнайшвидше.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ. Ремонт займе значний час, а для мешканців, які залишилися без тепла, опрацьовуються варіанти резервного теплопостачання. 

Автор:
Тетяна Ковальчук