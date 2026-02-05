"Ушкодження критичні": Кличко назвав терміни відновлення Дарницької ТЕЦ

Київ зіткнувся з серйозним викликом: ворожа атака 3 лютого завдала критичних ударів по об'єкту, що забезпечував теплом мешканців двох районів столиці. Фахівці завершили детальне дослідження Дарницької ТЕЦ і оприлюднили висновки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Терміни відновлення

"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців", — зазначив він. І це за умови, що не буде нових атак на енергосистему.

Аби врятувати внутрішньобудинкові мережі від розмерзання, ще вранці 3 лютого комунальники оперативно злили воду з систем опалення.

"Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1100 багатоповерхівок", — наголосив Кличко.

Де зігрітися киянам?

Місто не залишає мешканців столиці наодинці з холодом. В районах без тепла розгорнуто додаткову мережу пунктів допомоги:

у Дарницькому районі працює 5 таких точок, у Дніпровському — 4. Вони підключені до мобільних котелень, тому перебувати там можна цілодобово;

рятувальники додатково відкривають ще 36 пунктів обігріву в Дарниці та 27 пунктів у Дніпровському районі.

Ці локації працюють паралельно з тими "Пунктами незламності", що були відкриті раніше. Тут можна не лише зігрітися, а й зарядити гаджети та отримати актуальну інформацію про стан ремонтних робіт.

Міська влада закликає киян стежити за офіційними повідомленнями та, за можливості, допомагати сусідам похилого віку. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб повернути комфорт у домівки киян якнайшвидше.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ. Ремонт займе значний час, а для мешканців, які залишилися без тепла, опрацьовуються варіанти резервного теплопостачання.