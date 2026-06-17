США воздерживаются от внесения компании DeepSeek в черный список

Администрация Дональда Трампа отложила внесение китайского ИИ-стартапа DeepSeek, производителя чипов памяти CXMT и еще более 100 других иностранных предприятий в торговый черный список. Белый дом удерживается от этого шага, несмотря на то, что эти структуры официально признаны угрозой национальной безопасности США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По данным источников, межведомственный комитет США еще в прошлом году согласовал добавление этих компаний в санкционный список Министерства торговли. Однако американские власти сознательно не публикуют обновления, пытаясь избежать очередного витка эскалации в отношениях с Пекином.

США не расширяли этот перечень с октября прошлого года, что является самой длинной паузой за последние десять лет. В настоящее время неопубликованными остаются санкции, по меньшей мере, против 75 китайских компаний, работающих в сферах передового производства полупроводников, оборудования для микросхем и моделирования искусственного интеллекта.

Почему DeepSeek и другие фирмы считают опасностью

Причины, по которым американские ведомства требуют ограничить доступ этих предприятий к технологиям США, достаточно серьезны:

Военная поддержка: представители Госдепартамента США заявляли, что стартап DeepSeek напрямую поддерживал военные и разведывательные операции Китая.

Обход ограничений и шпионаж: компания DeepSeek пыталась использовать подставные фирмы в Юго-Восточной Азии для незаконной покупки передовых американских чипов. Кроме того, лаборатории Anthropic и OpenAI фиксировали скрытые кампании DeepSeek, направленные на несанкционированное копирование возможностей их ИИ-моделей Claude и ChatGPT.

Производство микросхем: компания ChangXin Memory Technologies (CXMT), являющаяся топпроизводителем чипов памяти в КНР, ранее уже была признана Пентагоном структурой, связанной с китайской армией.

Помощь России и контрабанда чипов: в список должны войти малоизвестные китайские фирмы, поставлявшие компоненты для российских дронов, сбитых в Польше. Кроме того, санкции готовились против десятков компаний, которые тайно перепродавали ограниченные для экспорта чипы Nvidia китайским университетам, а также производили для армии КНР роботов-собак и беспилотники.

Американские эксперты по международной безопасности критикуют промедление Министерства торговли. Они отмечают, что такая пауза позволяет американским технологиям беспрепятственно попадать в руки противников, которые могут использовать их против США.

В Бюро промышленности и безопасности (BIS) США не ответили непосредственно на вопрос о задержке публикации списков, ограничившись заявлением, что ведомство ежедневно использует различные инструменты для борьбы со злоумышленниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон внес Alibaba, BYD и Baidu в список компаний, связанных с армией Китая. Вашингтон расширил этот список, поскольку считает, что указанные технологические и автомобильные гиганты оказывают прямую поддержку оборонному сектору КНР.