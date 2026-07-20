Україна отримала майже 4,5 тис. одиниць енергетичного обладнання з початку року

З початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Енергетична допомога Україні

Допомогу Україні надали Європейський Союз, а також партнери з понад двох десятків країн, серед яких Австрія, США, Канада, Німеччина, Франція, Японія, Польща, Туреччина, Китай та інші. До постачання також долучилися міжнародні організації й компанії, зокрема UNICEF/WASH, PFRU та Volvo.

Найближчим часом очікується надходження ще 1204 одиниць обладнання, зокрема 882 генераторів, 165 трансформаторів і 157 одиниць іншого устаткування, серед яких блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Водночас із початку року зі складів гуманітарного енергетичного хабу до регіонів уже відправили 490 вантажів загальною вагою понад 4,4 тис. тонн. Серед переданого обладнання - 2527 генераторів, 97 трансформаторів і 162 одиниці блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, з березня 2022 року, за координації Міністерства енергетики України до країни надійшло 2505 гуманітарних вантажів із енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тис. тонн. Із них понад 28,3 тис. тонн уже розподілено між регіонами.

За цей час енергетичну гуманітарну допомогу Україні надали 39 держав, що дозволяє підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно відновлювати пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру.

Нагадаємо, уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень. Ці кошти спрямують на придбання комплектуючих, а також на проведення монтажних і будівельних робіт.