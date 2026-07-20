Украина получила около 4,5 тыс. единиц энергетического оборудования с начала года

С начала 2026 г. Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Энергетическая помощь Украине

Помощь Украине оказали Европейский Союз, а также партнеры из более чем двух десятков стран, среди которых Австрия, США, Канада, Германия, Франция, Япония, Польша, Турция, Китай и другие. К поставкам также присоединились международные организации и компании, в частности, UNICEF/WASH, PFRU и Volvo.

В ближайшее время ожидается поступление еще 1204 единиц оборудования, в том числе 882 генератора, 165 трансформаторов и 157 единиц другого оборудования, среди которых блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

В то же время, с начала года из составов гуманитарного энергетического хаба в регионы уже отправили 490 грузов общим весом более 4,4 тыс. тонн. Среди переданного оборудования – 2527 генераторов, 97 трансформаторов и 162 единицы блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов.

Всего с начала полномасштабного вторжения России с марта 2022 года при координации Министерства энергетики Украины в страну поступило 2505 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием общим весом 32 тыс. тонн. Из них более 28,3 тыс. тонн уже распределены между регионами.

За это время энергетическую гуманитарную помощь Украине оказали 39 государств, что позволяет поддерживать стабильную работу энергосистемы и оперативно восстанавливать поврежденную в результате российских атак инфраструктуру.

Напомним, правительство выделило из резервного фонда 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных. Эти средства будут направлены на приобретение комплектующих, а также на проведение монтажных и строительных работ.