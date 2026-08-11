Удари РФ по складах: які зміни готують для захисту українського бізнесу

Міністерство економіки України готує масштабні зміни до урядової програми підтримки бізнесу, який зазнав втрат або працює під загрозою через воєнні дії. Компенсацію премій збільшать до 5 млн грн, а захист поширять на агротехніку та орендовані склади.

Як пише Delo.ua, про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами відомство ініціює вдосконалення положень постанови №1541, що регламентує державний механізм страхування та компенсації воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство.

Відповідний проєкт документа вже скеровано на погодження до центральних органів виконавчої влади, після чого його передадуть на фінальний розгляд Кабінету Міністрів.

Що пропонується:

поширити програму на Київ та Київську область як території підвищеного ризику,

дозволити страхувати орендоване майно,

включити до програми сільськогосподарську техніку та важкий вантажний транспорт,

розширити страхування для паливного сектору: крім приміщень та обладнання автозаправних станцій, додати резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та транспорт для його перевезення,

збільшити до 5 млн грн максимальну суму, яку держава компенсує бізнесу на оплату страхової премії.

Водночас граничний ліміт самого страхового покриття наразі планують залишити на рівні 30 мільйонів гривень, хоча представники постраждалого бізнесу неодноразово наголошували на недостатності цієї суми для покриття реальних збитків великих об'єктів.

Удари по складам

У ніч проти 5 серпня російська атака уразила десять складських об’єктів Київського регіону загальною площею близько 100 тис. кв. м.

Пошкоджень зазнали складські потужності Novus. У компанії повідомили про масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта. Пожежі виникли і на двох розподільчих центрах Fozzy Group, яка розвиває мережу "Сільпо"; компанія повідомила про загибель шістьох працівників.

Також трьома балістичними ракетами було знищено складський комплекс Rozetka у Броварах Київської області. Збитки компанії оцінюються у мільярди гривень. Крім того внаслідок ворожої атаки в ніч проти 5 серпня було знищено логістичний комплекс із продукцією бренду PUMA. Через це в Україні очікується дефіцит товарів компанії.

Кабмін вже доручив АРМА та Фонду державного майна передати постраждалому бізнесу нові приміщення для складів. Крім цього, підприємцям, які втратили активи, можуть бути надані нові кредити.