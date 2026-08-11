Банк Порошенка через суд скасував застереження НБУ: реакція регулятора

АТ “Міжнародний інвестиційний банк”, який пов’язують із Петром Порошенком, через суд домігся скасування застереження Національного банку щодо порушень фінмоніторингу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що у лютому 2025 року регулятор застосував до зазначеного банку письмове застереження за порушення ряду вимог.

Київський окружний адмінсуд 18 грудня того ж року визнав протиправним та скасував рішення регулятора.

30 червня 2026 року Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив дане рішення.

НБУ повідомляє, що не погоджується з рішенням судів та оскаржить їх у касаційному порядку у визначений законом строк.

Також Національний банк заявив, що в суді захищатиме правомірність штрафу, накладеного на АТ “МІБ” (банк, який пов’язують із Петром Порошенком), за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції на суму 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк оскаржив у судовому порядку.

Про банк

АТ "МІБ" (Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк") – український універсальний банк, який продовжує активно працювати на фінансовому ринку. Банк має ліцензію Національного банку України та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Серед власників банку – колишній президент України Петро Порошенко, який володіє найбільшою часткою, та його син Олексій Порошенко. АТ "МІБ" надає широкий спектр послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Національний банк України здійснює постійний нагляд за діяльністю МІБ і, у разі виявлення порушень, застосовує відповідні заходи впливу.

12 лютого 2025 Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти Порошенка.

Після цього Національний банк повідомив, що може позбавити Порошенка впливу на Міжнародний інвестиційний банк.

28 квітня 2025 року вирішив, що бізнес-репутація Петра Порошенка є "небездоганною". Це стосується його як головного власника Міжнародного інвестиційного банку.

Сам Порошенко заявив, що розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а "по суті став виконавцем політичного замовлення".