Кібератаки та збої інтернет-банкінгу: системно важливі банки оновили плани відновлення

Системно важливі банки України вдруге від початку повномасштабного вторгнення актуалізували плани відновлення діяльності. Якість документів суттєво зросла завдяки врахуванню попередніх рекомендацій Національного банку України (НБУ).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Звіт про фінансову стабільність НБУ.

Ключові зміни та рекомендації регулятора

Оновлені документи фінансових установ містять гнучкіші інструменти оцінки ризиків та реакції на надзвичайні ситуації.

Зокрема, банки розширили систему індикаторів ризику, додавши в середньому на 3–4 нові показники, серед яких макроекономічні умови, переоцінка ОВДП, коефіцієнт левериджу та додаткові метрики ліквідності й прибутковості.

Також було деталізовано стрес-сценарії, де передбачили ризики кібератак, збоїв в інтернет-банкінгу, відпливу коштів клієнтів та порушення роботи критичних контрагентів.

Основними заходами відновлення банкіри називають скорочення операційних витрат, реструктуризацію проблемної заборгованості, а також продаж нерухомості та непрофільних активів. При цьому установи врахували високу залежність від найбільших позичальників, вкладників — юридичних осіб, державних установ і важливих постачальників послуг.

Попри позитивні зрушення, регулятор рекомендує банкам доопрацювати систему індикаторів "світлофора", доповнивши її показниками індивідуальних вразливостей і результатами оцінки достатності капіталу (ICAAP) та ліквідності (ILAAP).

Крім того, з 2026 року для системно важливих банків відновлюється вимога застосовувати додатковий стрес-сценарій НБУ.

Нагаємо, раніше повідомлялося, НБУ зобов'яже банки інформувати клієнтів про статус платежів за новими правилами. Національний банк України визначив правила функціонування трекінг-сервісу платіжних операцій Системи електронних платежів (ТрекСЕП). Це дасть змогу платникам та отримувачам коштів відстежувати проходження платежу на всіх етапах його виконання.