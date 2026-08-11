Збитки колосальні: Rozetka просить допомоги держави після атаки на склад

Вартість розподільчого центру компанії Rozetka під Києвом, який був зруйнований внаслідок російського удару у ніч на 5 серпня, становила $70 млн. Через атаку знищено товарів на мільярди гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо казати про останні руйнування мого бізнесу, то тільки 70 млн коштував склад. І я кажу зараз не про гривні, а про долари", – зауважила вона на зустрічі з бізнесом, організованій комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Чечоткіна підкреслила, що страхові компанії наразі не готові страхувати такі обсяги. Для допомоги відновлення бізнесу з боку держави вона запропонувала відтермінувати сплату податків для постраждалих компаній.

"Все, що я можу зараз просити, - це можливість відтермінування податків, щоб ми могли мати змогу відновитися. Бо збитки настільки колосальні, що якщо не допомогти, то у нас завтра не буде можливості відновитися", – наголосила Чечоткіна.

Нагадаємо, 5 серпня російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах.

Зруйнований російською атакою розподільчий центр Rozetka в Броварах відкрили у 2017 році. Він обробляв понад 100 тис. замовлень на день. За словами співвласників компанії Rozetka, після ураження він не підлягає відновленню.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

Компанія отримала 38,9 млн грн збитку у 2025 році, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік).