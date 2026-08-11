Києву повернули два причали на Подолі вартістю 22,7 млн грн: справу скеровано до суду

Київська міська прокуратура спільно з детективами Бюро економічної безпеки забезпечила повернення у державну власність двох гідротехнічних споруд на березі Дніпра в Подільському районі столиці. Загальна ринкова вартість повернутих об'єктів оцінюється у 22,7 мільйона гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Схема з підробленими документами

Слідство встановило, що у 2021 році службові особи комерційної структури здійснили незаконну реєстрацію права приватної власності на державні причали.

Для реалізації оборудки та внесення неправдивих відомостей до державних реєстрів фігуранти використали підроблені документи.

За фактом викритих зловживань керівнику приватного підприємства було офіційно повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, установи або організації за частиною 3 статті 206-2 Кримінального кодексу України.

Справу передано до суду

Під час досудового розслідування підозрюваний повернув причали у власність законному власнику — державі.

Наразі правоохоронці повністю завершили досудове слідство у кримінальному провадженні.

Прокурори Київської міської прокуратури затвердили обвинувальний акт та скерували матеріали справи до суду для розгляду по суті.

Раніше до державної власності було повернуто майновий комплекс ДП “Кам’янський спиртогорілчаний комбінат”. Вартість об'єкта, що має площу понад 26 тис. кв. м, становить 451 млн грн.