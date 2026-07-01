Державі повернули стратегічний хлібокомбінат вартістю майже 170 млн грн: деталі справи

Фонд державного майна України (ФДМУ) офіційно зареєстрував за собою право власності на майновий комплекс філії “Хлібна база № 87” ДП “Ніжинський комбінат хлібопродуктів”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

На баланс держави повернули 33 будівлі загальною площею 26 000 кв. м, які раніше незаконно перейшли у приватні руки.

Рішення про вилучення майна на користь держави ухвалив Господарський суд Чернігівської області за позовом Київської міської прокуратури. Суди всіх трьох інстанцій підтвердили незаконність відчуження комплексу, оціненого у 169 млн грн.

Чому цей об'єкт є критично важливим

Стратегічний статус: Підприємство включене до переліку об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України, адже воно забезпечує зберігання матеріальних цінностей держрезерву.

Підприємство включене до переліку об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України, адже воно забезпечує зберігання матеріальних цінностей держрезерву. Заборона на продаж: Згідно із законодавством, цей хлібокомбінат входить до списку об’єктів, які взагалі не підлягають приватизації.

Передісторія оборудки

Попри законодавчі обмеження, у 2018 році комплекс вибув із державної власності через незаконну схему купівлі-продажу з подальшим перепродажем приватним структурам.

Щоб виправити ситуацію, столична прокуратура звернулася до суду в інтересах Кабінету Міністрів та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Наразі судове рішення виконано у повному обсязі, і стратегічний актив повернувся під контроль ФДМУ.

Раніше до державної власності було повернуто майновий комплекс ДП “Кам’янський спиртогорілчаний комбінат”. Вартість об'єкта, що має площу понад 26 тис. кв. м, становить 451 млн грн.