Прокуратура повернула державі спиртзавод вартістю 451 млн грн

Кам’янський спиртогорілчаний комбінат
Кам’янський спиртогорілчаний комбінат знову державний. Фото: privatization.gov.ua

До державної власності повернуто майновий комплекс ДП “Кам’янський спиртогорілчаний комбінат”. Вартість об'єкта, що має площу понад 26 тис. кв. м, становить 451 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Минулого року Фонд державного майна (ФДМ) продав цей комплекс на електронних торгах.

Однак під час перевірки прокуратура встановила, що покупець не виконав ключові умови договору купівлі-продажу, зокрема, не погасив наявну заборгованість перед бюджетом.

Через систематичне невиконання взятих на себе зобов’язань, Черкаська обласна прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір. Суд підтримав позицію обвинувачення.

Рішення суду вже виконано: відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав. Майновий комплекс повернуто у власність держави в особі Фонду держмайна України.

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для корпоративних прав та об’єктів нерухомості трьох спиртзаводів: Уладівського, Юрковецького та окремих об’єктів Довжоцького.

Автор:
Тетяна Бесараб