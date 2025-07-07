- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Для об’єктів нерухомості трьох спиртзаводів шукають оцінювача
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для корпоративних прав та об’єктів нерухомого майна Уладівського, Юрковецького та окремих об’єктів нерухомості Довжоцького спиртзаводів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що майнові комплекси Уладівського та Юрковецького сприртзаводів включають:
- адміністративні будівлі,
- виробничі корпуси,
- різноманітні цехи та спиртосховища,
- технічні та складські приміщення,
- насосні станції,
- станції розкачки барди,
- водокачки,
- свердловини,
- спиртобази поблизу залізничних станцій,
- інші об'єкти, необхідні для технологічного циклу виготовлення спиртової продукції.
Прийом документів здійснюється до 15:00 год 11.07.2025 року.
Юрковецький спиртовий завод розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16.
Уладівський спиртовий завод розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1.
Довжоцький спиртовий завод розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36.
Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель “Моцарт”, функціонуючий бізнес-готель “ОК Одеса” в Аркадії та великий комплекс “Аркадія”.