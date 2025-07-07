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Для об’єктів нерухомості трьох спиртзаводів шукають оцінювача

спиртзавод
Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для корпоративних прав та об’єктів нерухомого майна Уладівського, Юрковецького та окремих об’єктів нерухомості Довжоцького спиртзаводів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що майнові комплекси Уладівського та Юрковецького сприртзаводів включають:

  • адміністративні будівлі, 
  • виробничі корпуси, 
  • різноманітні цехи та спиртосховища, 
  • технічні та складські приміщення, 
  • насосні станції, 
  • станції розкачки барди, 
  • водокачки, 
  • свердловини,
  • спиртобази поблизу залізничних станцій,
  • інші об'єкти, необхідні для технологічного циклу виготовлення спиртової продукції.

Прийом документів здійснюється до 15:00 год 11.07.2025 року.

Юрковецький спиртовий завод  розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16.

Уладівський спиртовий завод розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1.

Довжоцький спиртовий завод розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36.

Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель “Моцарт”, функціонуючий бізнес-готель “ОК Одеса” в Аркадії та великий комплекс “Аркадія”. 

Автор:
Світлана Манько