Для об’єктів нерухомості трьох спиртзаводів шукають оцінювача

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для корпоративних прав та об’єктів нерухомого майна Уладівського, Юрковецького та окремих об’єктів нерухомості Довжоцького спиртзаводів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що майнові комплекси Уладівського та Юрковецького сприртзаводів включають:

адміністративні будівлі,

виробничі корпуси,

різноманітні цехи та спиртосховища,

технічні та складські приміщення,

насосні станції,

станції розкачки барди,

водокачки,

свердловини,

спиртобази поблизу залізничних станцій,

інші об'єкти, необхідні для технологічного циклу виготовлення спиртової продукції.

Прийом документів здійснюється до 15:00 год 11.07.2025 року.

Юрковецький спиртовий завод розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16.

Уладівський спиртовий завод розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1.

Довжоцький спиртовий завод розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36.

Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель “Моцарт”, функціонуючий бізнес-готель “ОК Одеса” в Аркадії та великий комплекс “Аркадія”.