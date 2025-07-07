Для объектов недвижимости трех спиртзаводов ищут оценщика

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс по отбору субъекта оценочной деятельности для корпоративных прав и объектов недвижимости Уладовского, Юрковецкого и отдельных объектов недвижимости Довжоцкого спиртзаводов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что имущественные комплексы Уладивського и Юрковецкого сприртзаводов включают:

административные здания,

производственные корпуса,

различные цеха и спиртохранилища,

технические и складские помещения,

насосные станции,

станции раскачки барды,

водокачки,

скважины,

спиртобазы вблизи железнодорожных станций,

другие объекты, необходимые для технологического цикла производства спиртовой продукции.

Прием документов осуществляется до 15:00 11.07.2025 года.

Юрковецкий спиртовой завод расположен по адресу: Винницкая обл., Могилев-Подольский р., с. Юрковцы, улица Мира, дом 16

Уладовский спиртовой завод расположен по адресу: Винницкая обл., Литинский р., с. Уладовка, улица Привокзальная, дом 1.

Довжокский спиртовой завод расположен по адресу: Хмельницкая обл., Каменец-Подольский г., с. Должок, Заводская улица, дом 36.

Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".