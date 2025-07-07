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Для объектов недвижимости трех спиртзаводов ищут оценщика
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс по отбору субъекта оценочной деятельности для корпоративных прав и объектов недвижимости Уладовского, Юрковецкого и отдельных объектов недвижимости Довжоцкого спиртзаводов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отмечается, что имущественные комплексы Уладивського и Юрковецкого сприртзаводов включают:
- административные здания,
- производственные корпуса,
- различные цеха и спиртохранилища,
- технические и складские помещения,
- насосные станции,
- станции раскачки барды,
- водокачки,
- скважины,
- спиртобазы вблизи железнодорожных станций,
- другие объекты, необходимые для технологического цикла производства спиртовой продукции.
Прием документов осуществляется до 15:00 11.07.2025 года.
Юрковецкий спиртовой завод расположен по адресу: Винницкая обл., Могилев-Подольский р., с. Юрковцы, улица Мира, дом 16
Уладовский спиртовой завод расположен по адресу: Винницкая обл., Литинский р., с. Уладовка, улица Привокзальная, дом 1.
Довжокский спиртовой завод расположен по адресу: Хмельницкая обл., Каменец-Подольский г., с. Должок, Заводская улица, дом 36.
Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".